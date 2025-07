Als der Rettungssanitäter Jonathan Saldana im April 2019 an einer Unfallstelle in Key Largo eintraf, sah er einen blutüberströmten und bewusstlosen 27-jährigen Mann auf dem Asphalt liegen. Zunächst dachte Saldana, der Mann sei der einzige, der von dem Tesla-Fahrer am Unfallort erfasst worden war. Dann bemerkte sein Kollege ein Paar Flip-Flops.