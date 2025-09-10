Icon Menü
Tödlicher Tesla-Unfall: Hacker verhilft Hinterbliebenen zu 243 Millionen Dollar

Washington Post

Tesla hat Daten „verloren“? Wie ein Hacker der Familie eines Unfallopfers zu 243 Millionen Dollar verhalf

Trotz Autopilot prallt ein Tesla-Fahrer in ein stehendes Auto. Eine junge Frau stirbt. Lange wehrt sich das Unternehmen vor Gericht, dann schaltet sich ein Hacker ein.
Von Trisha Thadani und Faiz Siddiqui
    • |
    • |
    • |
    Naibel Benavides ist gestorben, weil sie von einem Tesla überfahren wurde. Ihre Familie kämpft vor Gericht um Gerechtigkeit.
    Naibel Benavides ist gestorben, weil sie von einem Tesla überfahren wurde. Ihre Familie kämpft vor Gericht um Gerechtigkeit. Foto: Shuran Huang, Washington Post

    Es war 2019, als ein Tesla-Fahrer in Florida in ein junges Paar gerast ist – eine junge Frau kommt ums Leben. Der Mann hatte den Autopiloten benutzt, doch es fehlten lange Zeit wichtige elektronische Daten, die Aufschluss über den Hergang des tödlichen Unfalls geben könnten. Diese Informationen waren entscheidend für eine Klage wegen fahrlässiger Tötung, die der überlebende Partner und die Familie des Opfers gegen Tesla vorbrachten, aber das Unternehmen gab an, nicht über die Daten zu verfügen.

