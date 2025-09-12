Tesla hat Daten „verloren“? Wie ein Hacker der Familie eines Unfallopfers zu 243 Millionen Dollar verhalf

Es war 2019, als ein Tesla-Fahrer in Florida in ein junges Paar gerast ist – eine Frau kommt ums Leben. Der Fahrer hatte den Autopiloten benutzt, doch es fehlten lange Zeit wichtige elektronische Daten, die Aufschluss über den Hergang des tödlichen Unfalls geben könnten. Diese Informationen waren entscheidend für eine Klage wegen fahrlässiger Tötung, die der überlebende Partner und die Familie des Opfers gegen Tesla vorbrachten, aber das Unternehmen gab an, nicht über die Daten zu verfügen.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden