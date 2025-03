Viele Touristen streichen wegen Donald Trump ihre USA-Reisepläne

Reisende aus der ganzen Welt machen sich Sorgen wegen der Handelspolitik und der kriegerischen Rhetorik von US-Präsident Donald Trump. Deshalb sagen viele ihre Reisen in die USA ab. Das kostet die amerikanische Tourismusbranche Milliarden von Dollar – gerade in einer Zeit, in der die Wirtschaft schwächelt. Kanadier reisen seltener nach Disney World oder zu Musikfestivals. Europäer meiden die Nationalparks der USA. Chinesische Touristen entscheiden sich stattdessen für Australien.