Trumps Grenzmauer-Lob und ein gebrochenes Versprechen

Ein braunes Band zieht sich schnurgerade durch eine weite, flache Wüstenebene, es ist das einzige sichtbare Zeichen menschlicher Zivilisation in dieser Wildnis. Die Trennwand führt einen steilen Hügel im Montezuma Canyon in Arizona hinauf und endet dann plötzlich. In der Nähe liegen zusätzliche Teile auf Haufen, sie verrosten als Mahnmale für ein nicht eingehaltenes Wahlversprechen.