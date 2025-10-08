Kampf um New York: Trump nimmt den Spitzenkandidaten Mamdani ins Visier

Ein Bürgermeisterkandidat gegen den mächtigsten Mann der USA: Zohran Mamdani kämpft einen Wahlkampf an zwei Fronten. Während er nach dem Rückzug von Vorgänger Eric Adams fieberhaft um die Unterstützung der New Yorker Demokraten wirbt, intensiviert Präsident Donald Trump seine Angriffe. Dessen Botschaft ist unmissverständlich: Gewinnt Mamdani im November, verliert New York seine Bundesmittel.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden