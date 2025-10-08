Icon Menü
Trump attackiert Mamdani: Kampf um New Yorks Bürgermeisteramt verstärkt sich

Washington Post

Kampf um New York: Trump nimmt den Spitzenkandidaten Mamdani ins Visier

Zohran Mamdani könnte Amerikas Großstadt-Bürgermeister werden. Für Donald Trump ist er eine solche Bedrohung, dass er persönlich in den Wahlkampf eingreift – mit allen Mitteln.
Von Patrick Svitek
    • |
    • |
    • |
    Der demokratische Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani bezeichnet sich selbst als Sozialist. Nach dem Rücktritt von Eric Adams ist er neuer Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl in New York City.
    Der demokratische Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani bezeichnet sich selbst als Sozialist. Nach dem Rücktritt von Eric Adams ist er neuer Spitzenkandidat für die Bürgermeisterwahl in New York City. Foto: Heather Khalifa, dpa, AP

    Ein Bürgermeisterkandidat gegen den mächtigsten Mann der USA: Zohran Mamdani kämpft einen Wahlkampf an zwei Fronten. Während er nach dem Rückzug von Vorgänger Eric Adams fieberhaft um die Unterstützung der New Yorker Demokraten wirbt, intensiviert Präsident Donald Trump seine Angriffe. Dessen Botschaft ist unmissverständlich: Gewinnt Mamdani im November, verliert New York seine Bundesmittel.

