Kampf um New York: Trump nimmt den Spitzenkandidaten Mamdani ins Visier

Ein Bürgermeisterkandidat gegen den mächtigsten Mann der USA: Zohran Mamdani kämpft einen Wahlkampf an zwei Fronten. Während er nach dem Rückzug von Vorgänger Eric Adams fieberhaft um die Unterstützung der New Yorker Demokraten wirbt, intensiviert Präsident Donald Trump seine Angriffe. Dessen Botschaft ist unmissverständlich: Gewinnt Mamdani im November, verliert New York seine Bundesmittel.

„[Mamdani] wird Probleme mit Washington haben wie kein Bürgermeister in der Geschichte unserer einst so großartigen Stadt“, schrieb Trump in den sozialen Medien. „Denken Sie daran, dass er das Geld von mir als Präsident braucht, um all seine FALSCHEN kommunistischen Versprechen zu erfüllen. Er wird nichts davon bekommen, also wozu sollte man für ihn stimmen?“

Mamdani führt Umfragen in New York an, während Trump den Druck im Bürgermeisterwahlkampf erhöht

Mamdani, ein demokratischer sozialistischer Parlamentsabgeordneter, ist der Favorit bei den Wahlen im November, um die bevölkerungsreichste Stadt der USA zu führen. Aber er sieht sich einer Reihe von Gegnern gegenüber, angeführt vom ehemaligen Gouverneur von New York, Andrew M. Cuomo, der nach seiner Niederlage bei den Vorwahlen der Demokraten als Unabhängiger antritt und hofft, angesichts der anhaltenden Vorbehalte gegenüber Mamdani innerhalb der Partei für eine Überraschung zu sorgen.

Die Unterstützung der zwei mächtigen demokratischen Führer fehlt Mamdani noch

Mamdani hat seit den Vorwahlen Fortschritte beim demokratischen Establishment gemacht, aber noch nicht die Unterstützung von zwei der mächtigsten Demokraten aus New York erhalten: dem Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, und dem Minderheitsführer im Senat, Charles E. Schumer. Und während die Mehrheit der demokratischen Wähler Mamdani in Umfragen unterstützt, zieht Cuomo weiterhin einen Teil der Wählerschaft auf seine Seite.

Für Mamdanis Gegner wird die Lage kompliziert: Der republikanische Kandidat Curtis Sliwa denkt nicht daran aufzugeben – und spaltet damit das Anti-Mamdani-Lager. Jasmine Gripper, Co-Direktorin der New York Working Families Party, sieht darin eine Chance für ihren Kandidaten. Adams' Rückzug öffne Mamdani Türen zu wichtigen Wählergruppen wie älteren schwarzen New Yorkern. Und selbst Cuomo, der als stärkster Herausforderer gilt, liegt in direkten Umfragevergleichen noch hinter Mamdani.

Andrew Cuomo gilt als stärkster Herausforderer Mamdanis, liegt aber in Umfragevergleichen hinter ihm. Foto: Seth Wenig

Laut Jasmine Gripper könnten sich die demokratischen Führer selbst schaden, wenn sie Mamdani nicht unterstützen

Cuomo „kämpft einen schweren Kampf und schneidet schlecht ab“, sagte Gripper und fügte hinzu, dass demokratische Führer, die Mamdani noch nicht unterstützt haben, bedenken sollten, dass er die Vorwahlen ohne sie „überwältigend“ gewonnen hat. „Ich denke, um ihrer eigenen politischen Macht und ihres Einflusses willen sollten sie sich einschalten wollen.“

Trump, ein gebürtiger New Yorker, hat sich darauf konzentriert, Mamdani zu stoppen, indem er ihn als ideologisch extrem attackiert und sich für eine einheitlichere Opposition gegen Mamdani ausspricht. Trump hatte zuvor die Möglichkeit ins Spiel gebracht, New York Bundesmittel vorzuenthalten, sollte Mamdani gewählt werden, nachdem die demokratische Gouverneurin Kathy Hochul Mamdani Anfang des Monats unterstützt hatte. Mamdani reagierte während einer Wahlkampfveranstaltung auf Trumps jüngste Drohung.

„Ich glaube, Donald Trump durchläuft gerade die Phasen der Trauer“, sagte Mamdani gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass Trump „zunächst in Verleugnung verfallen“ sei und nun „sich mit der Tatsache abgefunden hat, dass wir diese Wahl gewinnen werden“.

Trotz Trumps Versuch, sich in die Wahlen einzumischen, ist sein Einfluss auf die Politik von New York City begrenzt

Trotz seiner Bemühungen, den Wahlkampf zu beeinflussen, ist Trumps Einfluss auf die Politik in New York begrenzt. Es handelt sich um eine fest in demokratischer Hand befindliche Stadt, in der Umfragen zeigen, dass die Wähler seine Arbeit überwiegend ablehnen. Während Trump sich in den letzten Wochen mit Mamdanis Spitzenposition abgefunden zu haben schien, zeigte er sich optimistischer, nachdem Adams seinen Rückzug aus dem Wahlkampf bekannt gegeben hatte. „Ich denke, das verbessert Cuomos Chancen erheblich“, sagte Trump gegenüber Reuters. „Ich begrüße das.“

Mamdani und Cuomo hatten sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Auswirkungen von Adams‘ Entscheidung und nutzten sie, um ihre langjährigen Wahlkampfargumente zu untermauern. „Dies ist weiterhin dieselbe Wahl wie zu Beginn“, sagte Mamdani in einem Interview mit MSNBC und argumentierte, dass Adams‘ Bilanz als Bürgermeister „Andrew Cuomos Agenda entspricht, die die New Yorker aus der mittlerweile teuersten Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika verdrängt hat“.

Cuomo soll im Wahlkampf gesagt haben, dass der Rückzug von Adams „die gesamte Dynamik des Wahlkampfs verändert“ und den Fokus mehr auf die Unterschiede zwischen Cuomo und Mamdani lenkt. Mamdani warnte Cuomo, er solle vorsichtig sein mit seinen Wünschen, und wies darauf hin, dass Cuomo ebenfalls auf einen direkten Showdown in der demokratischen Vorwahl gedrängt hatte und mit 13 Punkten Rückstand verloren hatte.

Ohne Adams hat Mamdani laut einer Marist-Umfrage gegenüber Cuomo noch immer zehn Punkte Vorsprung

Jüngste Umfragen deuteten darauf hin, dass Cuomo an Unterstützung gewinnen würde, sollte Adams aus dem Rennen ausscheiden. Er würde aber dennoch auf einem weit abgeschlagenen zweiten Platz bleiben. Eine Anfang dieses Monats veröffentlichte Marist-Umfrage ergab, dass Mamdanis Vorsprung von 21 Prozentpunkten im Vierkampf auf 16 Punkte schrumpfen würde, wenn Adams seine Kampagne beenden würde. Mamdani würde gegenüber Cuomo in einem direkten Duell laut der Umfrage mit zehn Punkten Vorsprung führen.

Cuomo hofft weiterhin, von den Spaltungen innerhalb der Demokratischen Partei in Bezug auf Mamdani zu profitieren, dessen Positionen zu Israel einigen Parteiführern besonders Sorge bereiten. Mamdani hat in den letzten Wochen Fortschritte bei der Gewinnung der Unterstützung des demokratischen Establishments gemacht und die Unterstützung von Hochul und der ehemaligen Vizepräsidentin Kamala Harris, der Präsidentschaftskandidatin der Partei für 2024, erhalten. Mamdani bemüht sich jedoch weiterhin um die Unterstützung von Schumer und Jeffries.

Charles „Chuck" Schumer, Minderheitsführer im Senat, unterstützt Mamdani noch nicht offiziell. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Schumer und Jeffries haben sich seit der Vorwahl mit Mamdani getroffen, ihn aber noch nicht offiziell unterstützt

Beide haben sich seit der Vorwahl mit Mamdani getroffen, ihn aber noch nicht offiziell unterstützt. Jeffries erklärte in einer Stellungnahme nach Adams‘ Ankündigung, dass er „sich öffentlich zu den verbleibenden Kandidaten äußern werde, lange vor Beginn der vorzeitigen Stimmabgabe”, die am 25. Oktober beginnt. Auf die Frage von MSNBC, ob er weiterhin die Unterstützung von Jeffries oder Schumer wünsche, antwortete Mamdani, er würde „Unterstützung von jedem in der Stadt begrüßen“, da er versuche, eine breite Koalition aufzubauen.

Jeffries und Schumer waren am Montag damit beschäftigt, eine Schließung der Regierung vor Ablauf der Frist am Dienstagabend zu verhindern. Sie wollten am Montagnachmittag das Weiße Haus besuchen, um sich mit Trump, dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson aus Louisiana, und dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat, John Thune aus South Dakota, zu treffen.

Curtis Sliwa gerät unter Druck, sich zurückzuziehen, da dies den Republikaner Andrew M. Cuomo stärken könnte

Auf der republikanischen Seite des Bürgermeisterwahlkampfs beharrte Sliwa am Sonntag weiterhin darauf, dass er im Rennen bleiben werde, wobei seine Kampagne ihn als „den einzigen Kandidaten, der Mamdani besiegen kann” anpries. Es ist unwahrscheinlich, dass er die Unterstützung von Trump erhält, der angedeutet hat, dass er Sliwa nicht als ernsthaften Konkurrenten betrachtet.

Dennoch wird der Druck auf Sliwa wahrscheinlich zunehmen, sich zurückzuziehen und Cuomo einen klareren Weg gegen Mamdani zu ebnen. Bill Ackman, ein milliardenschwerer Trump-Anhänger aus der Stadt, der Cuomo unterstützt, verschwendete am Sonntag keine Zeit und schloss sich den Forderungen nach einem Rückzug Sliwas aus dem Wahlkampf an. „Danke @ericadamsfornyc für deinen Einsatz für unsere Stadt und dafür, dass du zum richtigen Zeitpunkt zurückgetreten bist!“, schrieb Ackman auf X. „@CurtisSliwa, du solltest Erics Beispiel zum Wohle von NYC folgen.“

