Mehr Gesundheit für Schüler: Trump führt den von Obama abgeschafften präsidialen Fitnesstest wieder ein

Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag zusammen mit einer Gruppe aktueller und ehemaliger Profisportler eine Executive Order, um den Fitness-Test des Präsidenten wieder an US-Schulen einzuführen – einen nationalen Test der körperlichen Leistungsfähigkeit, der jahrzehntelang in Turnhallen im ganzen Land durchgeführt worden war.

„Das war eine wunderbare Tradition, und wir führen sie wieder ein.“ Donald J. Trump, US-Präsident

„Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass wir den Fitness-Test des Präsidenten und die Auszeichnung für besondere Fitnessleistungen offiziell wieder einführen“, sagte Trump bei einer Unterzeichnungszeremonie im Weißen Haus. „Von den späten 1950er Jahren bis 2013 traten Schüler aus dem ganzen Land im Fitness-Test des Präsidenten gegeneinander an, und das war eine große Sache. Das war eine wunderbare Tradition, und wir führen sie wieder ein.“

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Obama hatte den sportlichen Test 2012 mit einem Programm ersetzt, das sich auf die allgemeine Gesundheit konzentriert

Eine Version des Tests wurde erstmals während der Präsidentschaft von Dwight D. Eisenhower eingeführt. Jahrzehntelang mussten Kinder im ganzen Land 40 Liegestütze, 10 Klimmzüge und eine 6½-Minuten-Meile (das enstpricht 4 Minuten pro Kilometer) absolvieren. Die Obama-Regierung schaffte den Test 2012 ab und ersetzte ihn durch ein Programm, das sich auf die allgemeine Gesundheit statt auf sportliche Leistungen konzentriert.

Mehrere hochkarätige Sportler, die alle Verbindungen zu Trump haben, nahmen an der Zeremonie teil und werden im Rat des Präsidenten für Sport, Fitness und Ernährung mitwirken. Zu den Teilnehmern gehörten der Profigolfer Bryson DeChambeau, der den Vorsitz des Rates übernehmen wird, der umstrittene Kicker der National Football League Harrison Butker, der World Wrestling Entertainment-Star Paul „Triple H“ Levesque, die Golferin Annika Sorenstam und der Football-Hall-of-Famer Lawrence Taylor.

Trump hatte Sorenstam und Player einen Tag nach dem Angriff auf das US-Kapitol die Medal of Freedom verliehen

DeChambeau ist seit mehreren Jahren für die Marke Trump Golf tätig. Trump verlieh Sorenstam die Medal of Freedom in einer Zeremonie, die weniger als 24 Stunden nach dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 stattfand. Levesque ist mit Stephanie McMahon verheiratet, der Tochter von Bildungsministerin Linda McMahon. Taylor hat im vergangenen Jahr Wahlkampf für Trump gemacht.

Butker, dessen Abschlussrede im letzten Jahr unter anderem wegen seiner Verurteilung der „teuflischen Lügen“, die Frauen erzählt werden, und „gefährlicher Gender-Ideologien“ viral ging, sprach sich später für Trump aus und besuchte im Februar das Weiße Haus, nachdem sein Team, die Kansas City Chiefs, den Super Bowl verloren hatte.

Trump gab auch die Namen mehrerer weiterer Ratsmitglieder bekannt, die nicht anwesend waren, darunter vor allem aktive oder ehemalige Sportler. Zu den weiteren Ratsmitgliedern gehören die Golfer Jack Nicklaus, Nelly Korda und Gary Player (der ebenfalls zusammen mit Sorenstam die Medal of Freedom erhielt), die Footballspieler Tony Romo, Nick Bosa und Saquon Barkley, der Eishockeyspieler Wayne Gretzky und der Baseballspieler Mariano Rivera. Bemerkenswert ist, dass auch NFL-Kommissar Roger Goodell auf der Liste steht, den Trump während seiner ersten Amtszeit als Präsident wiederholt kritisiert hatte.

Trump will den „krisenhaften Ausmaßen“ von Fettleibigkeit, schlechter Ernährung und Bewegungsmangel entgegenwirken

Ein Beamter des Weißen Hauses, der unter der Bedingung der Anonymität über die Ankündigung des Präsidenten vor der Unterzeichnung am Donnerstag sprach, sagte, Trump wolle „die weit verbreitete Epidemie der abnehmenden Gesundheit und körperlichen Fitness mit einem bewährten Ansatz bekämpfen, der die Einzigartigkeit der amerikanischen Sport- und Fitness-Traditionen würdigt“. Der Beamte nannte „krisenhafte Ausmaße“ von Fettleibigkeit, schlechter Ernährung und Bewegungsmangel als Gründe für diesen Schritt und sagte: „Diese Trends schwächen unsere Wirtschaft, unsere militärische Bereitschaft, unsere akademischen Leistungen und die nationale Moral.“

Bei der Zeremonie am Donnerstag neben Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. griff Trump den Slogan seines Kabinettsmitglieds auf und sagte, die Wiedereinführung des Tests sei „ein wichtiger Schritt in unserer Mission, Amerika wieder gesund zu machen“.

Auch Vivek Ramaswamy, republikanischer Gouverneurskandidat für Ohio, setzt sich für die Wiedereinführung des Tests ein

Trump ist nicht der einzige Konservative, der sich für mehr Bewegung in den Schulen einsetzt. Der republikanische Gouverneurskandidat für Ohio, Vivek Ramaswamy, ein Verbündeter Trumps, der 2024 bei den Vorwahlen der Republikaner gegen ihn antrat, setzt sich für die Wiedereinführung des Tests im Buckeye State ein.

Als Reaktion auf die Nachricht von Trumps Vorstoß, den Test am Donnerstag landesweit wieder einzuführen, schrieb Ramaswamy auf X: „Es ist großartig, dass der Presidential Fitness Test ein Comeback feiert. Gute Gesundheitsgewohnheiten und das Streben nach Leistung beginnen in jungen Jahren. Wir werden in Ohio vorangehen.“

