Nach Trump-Hetze gegen Haitianer in Springfield: So geht es den Betroffenen

Das Telefon klingelt und ein Anrufer fragt: „Habt ihr vielleicht Katzen oder Hunde?“ Doch Romane Pierre, der 41-jährige Geschäftsführer des Restaurants Rose Goute Creole in Springfield, will seine Mitarbeiter nicht beunruhigen. Sie sind bereits nervös. Während der Präsidentschaftsdebatte hatte Donald Trump Haitianer in Springfield ins Visier genommen und sie fälschlicherweise beschuldigt, „die Haustiere der dort lebenden Menschen zu essen.“ Ein verrückter Anruf in Pierres Restaurant war noch harmlos im Vergleich zu der Bombendrohung auf das Rathaus am Morgen. Am Freitag wurden zwei Grundschulen Springfield geschlossen und die Schüler evakuiert. Pierres Team, das das Restaurant normalerweise bis spät in die Nacht geöffnet hielt, beschloss, vor Einbruch der Dunkelheit zu schließen. „Alle haben Angst“, sagt er mit gläsernen Augen.