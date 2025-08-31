„Wie eine verlorene Generation“: So hart treffen Trumps Harvard-Kürzungen junge Wissenschaftler

Wenn Tal Scully die Besucher ihres Labors an der Harvard Medical School begeistern will, zeigt sie ihnen die Seescheiden, die sie untersucht. Auf den ersten Blick sehen sie aus wie kleine gummiartige Pflanzen. Aber durch die Linse eines Wissenschaftlers betrachtet, können sie blankes Erstaunen auslösen. „Als ich zum ersten Mal durch ein Mikroskop auf das schlagende Herz eines dieser Tiere blickte, fühlte ich mich wie eine Entdeckerin“, sagt Scully, die gerade ihr siebtes Jahr als Doktorandin abgeschlossen hat und voraussichtlich Ende dieses Semesters ihren Abschluss machen wird. „Es war einfach eine unglaubliche Erfahrung.“