Spannungen in Chicago und Portland eskalieren, während Trump wegen Truppeneinsatz vor Gericht steht

Am Wochenende kam es in Chicago und Portland zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Bundesbeamten. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Staatsbeamte versprachen am Sonntag, die Trump-Regierung vor Gericht zu bekämpfen. Der Grund: Trump will weiterhin Truppen in von Demokraten geführte Städte entsenden. Die Lage ist brisant – und der Konflikt spitzt sich zu.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden