Trump nimmt demokratische Hochburgen ins Visier: Spannungen in Chicago und Portland eskalieren

Washington Post

Spannungen in Chicago und Portland eskalieren, während Trump wegen Truppeneinsatz vor Gericht steht

Kalifornien wird die Trump-Regierung dafür verklagen, 300 Soldaten der Nationalgarde nach Oregon zu entsenden, obwohl eine einstweilige Verfügung dies vorläufig gestoppt hat.
Von Holly Bailey, Praveena Somasundaram, Joseph Menn
    • |
    • |
    • |
    Ein Beamter der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hält einen Kanister mit chemischen Reizstoffen in der Hand, während Demonstranten am Samstag entlang der Kedzie Avenue in Chicago protestieren.
    Ein Beamter der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hält einen Kanister mit chemischen Reizstoffen in der Hand, während Demonstranten am Samstag entlang der Kedzie Avenue in Chicago protestieren. Foto: Joshua Lott, The Washington Post

    Am Wochenende kam es in Chicago und Portland zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Bundesbeamten. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Staatsbeamte versprachen am Sonntag, die Trump-Regierung vor Gericht zu bekämpfen. Der Grund: Trump will weiterhin Truppen in von Demokraten geführte Städte entsenden. Die Lage ist brisant – und der Konflikt spitzt sich zu.

