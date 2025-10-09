Spannungen in Chicago und Portland eskalieren, während Trump wegen Truppeneinsatz vor Gericht steht

Am Wochenende kam es in Chicago und Portland zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Bundesbeamten. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Staatsbeamte versprachen am Sonntag, die Trump-Regierung vor Gericht zu bekämpfen. Der Grund: Trump will weiterhin Truppen in von Demokraten geführte Städte entsenden. Die Lage ist brisant – und der Konflikt spitzt sich zu.

Ein Richter hatte die Regierung am späten Samstag vorübergehend gestoppt. Die Nationalgarde von Oregon sollte nicht nach Portland geschickt werden. Doch Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom kündigte an, sein Bundesstaat werde trotzdem klagen. Trump plant trotz allem, Hunderte von Soldaten der kalifornischen Nationalgarde nach Portland zu schicken. Das Pentagon bestätigte am Sonntag die Anordnung: Etwa 200 Angehörige der kalifornischen Nationalgarde sollen verlegt werden.

Trotz Kritik schickte Trump die Nationalgarde nach Chicago, wo Razzien der Migrationsbehörde für erbitterte Proteste sorgten

Gouverneur Gavin Newsom sagte zu Trumps Maßnahme: „Dies ist ein atemberaubender Missbrauch von Recht und Macht“

„Dies ist ein atemberaubender Missbrauch von Recht und Macht“, sagte Newsom in einer Erklärung. „Die Trump-Regierung greift ohne Reue die Rechtsstaatlichkeit selbst an und setzt ihre gefährlichen Worte in die Tat um – indem sie gerichtliche Anordnungen ignoriert und Richter als politische Gegner behandelt, selbst diejenigen, die vom Präsidenten selbst ernannt wurden.“

Der demokratische Generalstaatsanwalt von Oregon, Dan Rayfield, sagte, der Staat bereite sich darauf vor, seine rechtlichen Bemühungen auszuweiten, um auch Einsätze von außerhalb des Staates zu bekämpfen, und warf dem Präsidenten vor, „verbissen“ darauf zu bestehen, das Militär einzusetzen, „ohne dass dafür Fakten oder Befugnisse vorliegen“. Auf X sagte Rayfield: „Es liegt an uns und den Gerichten, ihn zur Rechenschaft zu ziehen.“

Die republikanische Richterin Karin J. Immergut sagt, Trump habe seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschritten

Die Trump-Regierung erklärte, dass Truppen zum Schutz der Einrichtungen der Einwanderungs- und Zollbehörde und der Beamten, die Operationen durchführen, benötigt werden. Sie hat gegen die einstweilige Verfügung in Portland Berufung eingelegt, wo die US-Bezirksrichterin Karin J. Immergut sich auf die Seite der Demokraten aus Oregon gestellt hat, die argumentierten, dass die Truppen unnötig seien.

Immergut, die 2019 von Trump ernannt wurde, schrieb, sie erwarte, dass ein Gericht zustimme, dass der Präsident seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschritten habe, indem er Bundestruppen für lokale Aufgaben mobilisiert habe, und wahrscheinlich gegen den 10. Zusatzartikel zur Verfassung verstoßen habe.

Trump genehmigte am Samstag auch die Aktivierung von 300 Nationalgardisten in Chicago – gegen den Willen des demokratischen Gouverneurs von Illinois, JB Pritzker, der ebenfalls angekündigt hat, Klage einzureichen. Diese Entwicklungen markieren eine erhebliche Eskalation. Die Trump-Regierung drängt trotz der Zusammenstöße zwischen Einwanderungsbehörden und wütenden Anwohnern und trotz der Einwände von Bundesstaaten und Rückschlägen vor Gericht weiter auf eine Erhöhung der Abschiebungen.

Stephen Miller, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses, bezichtigt Richterin des „rechtlichen Aufruhrs“

Immergut sagte, Trump habe die Voraussetzungen für die Einberufung von Truppen nicht erfüllt und verwies auf „substanzielle Beweise dafür, dass die Proteste vor der ICE-Einrichtung in Portland in den Tagen – oder sogar Wochen – vor der Anordnung des Präsidenten nicht besonders gewalttätig oder störend waren“, woraufhin der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Stephen Miller, die Richterin der „rechtlichen Aufruhr“ bezichtigte.

In Portland drängten Bundespolizeikräfte am Samstagabend Demonstranten von einer Einrichtung der Einwanderungs- und Zollbehörde zurück. Beamte in militärischer Kleidung, mit Helmen und Atemschutzmasken, feuerten Pfefferkugeln in die Menge und setzten Kanister mit chemischen Reizstoffen ein, wodurch Wohnhäuser in weißen Rauch gehüllt wurden und Demonstranten und Passanten husteten und weinten.

Die Trump-Regierung beantragte beim US-Berufungsgericht für den 9. Gerichtsbezirk, die 200 Soldaten der Oregon National Guard zu federalisieren, während die Berufungsverfahren vor den Gerichten laufen. Oregon reagierte darauf mit der Bitte an das Berufungsgericht, die einstweilige Verfügung aufrechtzuerhalten.

In Chicago feuerte ein Beamter am Samstag „Abwehrschüsse“ auf eine Autofahrerin ab und verletzte sie

Icon vergrößern Mehr als 100 Demonstranten versammeln sich am Samstag im Stadtteil Brighton Park in Chicago. Foto: Joshua Lott, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mehr als 100 Demonstranten versammeln sich am Samstag im Stadtteil Brighton Park in Chicago. Foto: Joshua Lott, The Washington Post

Auch in Chicago kam es am Samstag zu Spannungen, als ein bewaffneter Beamter eine Autofahrerin anschoss und verletzte. Laut Angaben von Trump-Beamten gab der Beamte „Abwehrschüsse” auf eine Autofahrerin ab, nachdem die Fahrzeuge der Beamten in einem Stadtteil im Südwesten Chicagos von mehreren Fahrern gerammt und eingekesselt worden waren. Unabhängig davon wurden laut Angaben der Illinois State Police am Samstag sechs Personen vor einer ICE-Einrichtung in Broadview, Illinois, westlich von Chicago, festgenommen.

Die Sprecherin des Heimatschutzministeriums, Tricia McLaughlin, bezeichnete den Schusswechsel als Reaktion auf einen „Hinterhalt” durch „inländische Terroristen”, die auch Gas, Steine und Flaschen auf die Strafverfolgungsbehörden geworfen hätten. Die Strafverfolgungsbehörden behaupteten, dass die Autofahrerin, die später von Bundesbeamten als Marimar Martinez identifiziert wurde, mit einer halbautomatischen Waffe bewaffnet war. Sie wurde angeschossen und verletzt, fuhr jedoch vom Tatort weg und wurde später in einem Krankenhaus behandelt und in Gewahrsam des FBI genommen.

Zivilisten wurden beschuldigt, „tödliche Waffen“ – ihre Fahrzeuge – gegen Bundesbeamte eingesetzt zu haben

In den am Sonntag gegen Martinez und einen Mann namens Anthony Ian Santos Ruiz eingereichten Anklageschriften wurde keine Waffe erwähnt, die einem der beiden gehörte. Sie wurden beschuldigt, tödliche Waffen – ihre Fahrzeuge – eingesetzt zu haben, um Bundesbeamte anzugreifen und zu behindern.

Pritzker sagte am Sonntag in der CNN-Sendung „State of the Union“, dass seine Behörde die ursprüngliche Darstellung nicht überprüfen konnte und weitere Informationen einholte. Er warf der Trump-Regierung vor, die Umstände, die letzten Monat zu einer tödlichen Schießerei durch Bundesbeamte gegen einen Mann aus Chicago geführt hatten, falsch dargestellt zu haben, und stellte die Darstellung des Ministeriums in Frage. „Sie lassen uns nicht an die Fakten heran. Sie verbreiten nur ihre Propaganda“, sagte Pritzker.

Laut Illinois-Gouverneur JB Pritzker würden Bundesbeamte demokratische Städte „zu einem Kriegsgebiet machen“

Pritzker sagte, Trump, die Ministerin für Innere Sicherheit Kristi L. Noem und andere würden Chicago und andere von Demokraten regierte Städte fälschlicherweise als städtische Kriegsgebiete darstellen, die gerettet werden müssten. Er argumentierte, dass es die Bundesbeamten seien, die Chaos säen. „Sie sind es, die es zu einem Kriegsgebiet machen“, sagte Pritzker. „Sie wollen Chaos vor Ort. Sie wollen ein Kriegsgebiet schaffen, damit sie noch mehr Truppen entsenden können.“

In der Sendung „Fox & Friends“ am Sonntag behauptete Noem, dass einige Demonstranten in Chicago Anschläge planten und Kopfgelder für die Entführung oder Tötung von Bundespolizisten aussetzten. „Unsere Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass diese Leute organisiert sind. Sie gewinnen immer mehr Leute für ihr Team, um Polizisten anzugreifen, und sie schmieden Pläne, sie zu überfallen und zu töten“, sagte Noem, ohne konkrete Drohungen zu nennen.

Icon vergrößern Ein weggeworfenes Schild ist am Sonntag in Chicago an der Stelle zu sehen, an der am Vortag ein bewaffneter Beamter eine Autofahrerin angeschossen und verletzt hatte. Foto: Joshua Lott, The Washington Post Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein weggeworfenes Schild ist am Sonntag in Chicago an der Stelle zu sehen, an der am Vortag ein bewaffneter Beamter eine Autofahrerin angeschossen und verletzt hatte. Foto: Joshua Lott, The Washington Post

Am Sonntagnachmittag war es im Raum Chicago ruhig, sowohl vor der ICE-Einrichtung in Broadview als auch im Stadtteil Brighton Park, wo Wochenendausflügler an den Rücklichtern vorbeieilten, die die Stelle markierten, an der am Samstag eine Kollision von Fahrzeugen zu einer Schießerei geführt hatte. Bislang wurden in Portland und Chicago Bundespolizeikräfte von Behörden eingesetzt, die dem Heimatschutzministerium unterstehen, wie die US-Einwanderungs- und Zollbehörde, die Grenzpolizei und die Heimatschutzbehörde.

Maskierte Beamte in Zivikleidung warfen Menschen zu Boden und schlugen Autoscheiben ein – gesetzlich dürfen sie das

In Städten, in denen Trump eine verstärkte Präsenz des Bundes angeordnet hat, wurden maskierte Beamte in Zivilkleidung dabei gefilmt, wie sie Einwanderer und manchmal auch US-Bürger festnahmen. Einwanderungsbeamte sind darauf trainiert, bei Festnahmen keine Gewalt anzuwenden, aber in viralen Videos ist zu sehen, wie Beamte Menschen zu Boden werfen und Autoscheiben einschlagen.

Beamte dürfen tödliche Gewalt anwenden, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Beamter sich unmittelbar in Lebensgefahr sieht oder schwere Körperverletzungen erleiden könnte. Andere Maßnahmen, die Kritik hervorgerufen haben, verstoßen ebenfalls nicht gegen das Gesetz. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung für ICE-Beamte, ihren Namen anzugeben, obwohl das Bundesgesetz vorschreibt, dass sie sich nach einer Festnahme so schnell wie „möglich” als solche ausweisen müssen.

US-Richter Young entschied, dass die Regierung das Recht der Demonstranten auf freie Meinungsäußerung verletzt habe

Die internen Richtlinien der ICE verlangen zwar, dass die Beamten ihre Dienstmarken vorzeigen, aber sie müssen sich nicht daran halten, wenn sie glauben, dass ihre Sicherheit gefährdet ist. Und es gibt kein verfassungsrechtliches Verbot für die Verwendung von Masken durch Einwanderungsbeamte.

Solche Gesichtsbedeckungen wurden von den Strafverfolgungsbehörden traditionell vermieden, da sie eher einschüchternd wirken, eine Taktik, die letzte Woche vom US-Bezirksrichter William Young in Boston kritisiert wurde. Young, der von Ronald Reagan ernannt wurde, entschied, dass die Regierung illegal gegen nichtstaatsangehörige Demonstranten vorgegangen sei und damit deren Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß dem Ersten Verfassungszusatz verletzt habe, unter anderem weil ICE-Beamte Masken trugen, „um die Amerikaner zu terrorisieren und zum Schweigen zu bringen“.

Stephen Miller spricht von einem „organisierten Terroranschlag auf die Bundesregierung und ihre Beamten“

Miller, Trumps stellvertretender Stabschef, bezeichnete die Zusammenstöße in Oregon als „einen organisierten Terroranschlag auf die Bundesregierung und ihre Beamten“ und sagte, lokale und staatliche Beamte hätten sich geweigert, ICE-Beamten zu helfen, die unerbittlichen terroristischen Angriffen und Lebensbedrohungen entgegengesetzt waren. „Der Einsatz von Truppen ist absolut notwendig, um unser Personal, unsere Gesetze, unsere Regierung, die öffentliche Ordnung und die Republik selbst zu verteidigen“, schrieb Miller, einer der Architekten von Trumps Einwanderungsstrategie, auf X. „Der Präsident ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, nicht ein Richter aus Oregon.“

Die Situation vor der ICE-Einrichtung in Portland war am Sonntag weitgehend ruhig, unterbrochen von gelegentlichen Auseinandersetzungen, die von Zeugen und Teilnehmern aller Seiten aufgezeichnet und live gestreamt wurden. Zu größeren Konfrontationen war es am Samstag gekommen, als sich die Metalltore der Einrichtung öffneten und Bundesbeamte in Formation erschienen, um die Demonstranten zurückzudrängen, bevor Fahrzeuge ein- oder ausfuhren.

Trump verurteilte den „Feind im Inneren“ und sagte, er sollte militärische Gewalt im Inland einsetzen dürfen

Am Sonntagmittag waren nur noch eine Handvoll Demonstranten anwesend, und der Verkehr floss ungehindert. Letzte Woche sagte Trump in einer Rede in Quantico, Virginia, vor Generälen und Admiralen aus aller Welt, er brauche die Streitkräfte, um amerikanische Städte zu überwachen, verurteilte das, was er als „den Feind im Inneren“ bezeichnete, und sagte, er sollte militärische Gewalt im Inland einsetzen dürfen. Trump drängte am Sonntag weiter auf dieses Thema und sagte: „Portland brennt nieder. Es gibt Unruhestifter und Aufständische. Schalten Sie Ihren Fernseher ein, schauen Sie fern. Der Gouverneur, der Bürgermeister, die Politiker fürchten um ihr Leben.“

Redaktionelle Mitarbeit: Kim Bellware, Maeve Reston, Joshua Partlow, Mariana Alfaro, Dan Lamothe, Mark Berman.

