Trump plant Nationalgarde-Einsatz in Memphis: Demokratische Bürgermeister kämpfen um ihre Städte

Bürgermeister in Aufruhr: Im Kampf gegen Gewalt in den USA plant Trump den Einsatz der Nationalgarde

Präsident Donald Trump sagt der Gewalt in den USA den Kampf an – und will in mehrere Städte die Nationalgarde entsenden. Wie die dortigen Bürgermeister sich vorbereiten wollen.
Von Patrick Svitek, Mariana Alfaro
    Mitglieder der Nationalgarde von West Virginia patrouillieren am 30. August am Lincoln Memorial.
    Mitglieder der Nationalgarde von West Virginia patrouillieren am 30. August am Lincoln Memorial. Foto: Craig Hudson, The Washington Post

    Drei Wochen lang kündigte Präsident Donald Trump an, Chicago sei das nächste Ziel. Bewaffnete Bundestruppen würden dort bald einmarschieren, um die Kriminalität zu bekämpfen. Dann schwenkte er auf Memphis um. Mit diesem Vorgehen lässt Trump die demokratischen Bürgermeister im Unklaren darüber, welche Stadt er als Nächstes in den Fokus nimmt. Sein Vorhaben erschwert es den Mayors, sich auf die drastischen Maßnahmen vorzubereiten, die das tägliche Leben der Einwohner und den Betrieb ihrer Städte stark beeinträchtigen. Sie versuchen es dennoch.

