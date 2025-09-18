Bürgermeister in Aufruhr: Im Kampf gegen Gewalt in den USA plant Trump den Einsatz der Nationalgarde

Drei Wochen lang kündigte Präsident Donald Trump an, Chicago sei das nächste Ziel. Bewaffnete Bundestruppen würden dort bald einmarschieren, um die Kriminalität zu bekämpfen. Dann schwenkte er auf Memphis um. Mit diesem Vorgehen lässt Trump die demokratischen Bürgermeister im Unklaren darüber, welche Stadt er als Nächstes in den Fokus nimmt. Sein Vorhaben erschwert es den Mayors, sich auf die drastischen Maßnahmen vorzubereiten, die das tägliche Leben der Einwohner und den Betrieb ihrer Städte stark beeinträchtigen. Sie versuchen es dennoch.
Washington Post
