Die Verfahren gegen Donald Trump im Überblick

Willkommen zurück bei den Trump-Prozessen, wo der lange, heiße Sommer des Sonderermittlers Jack Smith weitergeht. Endlich kommt Bewegung in die Anklagen gegen Ex-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol, der sich am 6. Januar 2021 ereignet hat. Nachdem der Supreme Court ihm und allen anderen Präsidenten im vergangenen Monat weitreichende Immunität für Amtshandlungen gewährt hat, verwies der Oberste Gerichtshof den Fall am vergangenen Freitag formell an das Bundesberufungsgericht zurück. Und das reichte ihn wie eine heiße Kartoffel an Richterin Tanya S. Chutkan weiter.