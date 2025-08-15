Icon Menü
Trump-Regierung schadet US-Laboren: Wissenschaftler kämpfen um Forschungsgelder

Washington Post

"Absolutely suicidal": Labore in den USA leiden unter Trumps Politik

Forschungsgelder werden gekürzt, immer weniger Wissenschaftler ausgebildet. Die Politik des US-Präsidenten Donald Trump bereitet Experten große Sorgen. Blick in ein US-Labor.
Von Carolyn Johnson
    • |
    • |
    • |
    Ashley Summers arbeitet mit Proben von Mausgewebe am RNA Therapeutics Institute.
    Ashley Summers arbeitet mit Proben von Mausgewebe am RNA Therapeutics Institute. Foto: Kate Wool, The Washington Post

    Anastasia Khvorova steht an der Schwelle zu einer enormen wissenschaftlichen Chance. Ihr Labor an der Chan Medical School der University of Massachusetts nutzt modernste RNA-Biologie mit einem Ziel: Krankheiten zu heilen – solche, durch die Menschen ihre Erinnerungen verlieren oder die schwangere Frauen in Lebensgefahr bringen. Im Flur stößt sie auf einen Weltklasse-Chemiker, dann auf einen weiteren, deren Gehälter aus Bundesmitteln finanziert werden, die die Trump-Regierung drastisch kürzen will. Viele sind Einwanderer wie sie selbst, die nicht mehr sicher sind, ob Amerika das beste Land der Welt für die Wissenschaft ist – oder ob sie hier willkommen sind. Auch ihre Forschung ist bedroht.

