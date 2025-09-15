Icon Menü
Trump-Regierung versetzt Mitarbeiter in komplett andere Jobs

Trump-Regierung versetzt Mitarbeiter in komplett andere Jobs

Mitarbeiter der US-Regierung werden in neue Positionen versetzt, die häufig außerhalb ihrer Fachgebiete liegen. Darunter leiden die Effizienz und die Stimmung der Angestellten.
Von Hannah Natanson, Rachel Siegel und Meryl Kornfield
    Bundesbeamte versammeln sich am 11. Februar in der Nähe des Kapitols während einer von der American Federation of Government Employees organisierten Protestkundgebung.
    Bundesbeamte versammeln sich am 11. Februar in der Nähe des Kapitols während einer von der American Federation of Government Employees organisierten Protestkundgebung. Foto: Moriah Ratner, The Washington Post

    Es handelte sich um Bürgerrechtsanwälte, Mitarbeiter der Sozialversicherung und Arbeitsrechtsexperten. Und jetzt üben sie alle völlig andere Tätigkeiten aus. Um die Stellen zu besetzen, die durch Entlassungs- und Rücktrittswellen im Zuge der Umstrukturierung der Bundesregierung durch die Trump-Administration frei geworden sind, versetzen die Behörden Mitarbeiter auf Posten, von denen sie kaum etwas verstehen.

