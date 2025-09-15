Trump-Regierung versetzt Mitarbeiter in komplett andere Jobs

Es handelte sich um Bürgerrechtsanwälte, Mitarbeiter der Sozialversicherung und Arbeitsrechtsexperten. Und jetzt üben sie alle völlig andere Tätigkeiten aus. Um die Stellen zu besetzen, die durch Entlassungs- und Rücktrittswellen im Zuge der Umstrukturierung der Bundesregierung durch die Trump-Administration frei geworden sind, versetzen die Behörden Mitarbeiter auf Posten, von denen sie kaum etwas verstehen.