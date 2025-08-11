Zurück zum rassistischen Namen? Warum Trump ein Footballteam umbennen will

Als George Preston Marshall, Eigentümer der Boston Braves aus der NFL, im Juli 1933 seine schicksalhafte Entscheidung bekannt gab, sein Team in Boston Redskins umzubenennen, nahm die Welt davon kaum Notiz. Der Name blieb bestehen, als Marshall sein Team vier Jahre später nach Washington verlegte, und überlebte sogar Marshall selbst, der 1969 starb. Erst im Jahr 2020 wurde er abgeschafft. Und nun hat Präsident Donald Trump gedroht, dem Team die Nutzung des RFK-Stadions als neue Heimat zu verweigern, wenn es nicht zu seinem alten Namen zurückkehrt, der seit mindestens dem 19. Jahrhundert als rassistische Beleidigung gilt.