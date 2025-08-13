Icon Menü
Trump strebt Rückkehr zum umstrittenen Redskins-Namen für Footballteam an

Washington Post

Zurück zum rassistischen Namen? Warum Trump ein Footballteam umbennen will

Jahrzehntelang hatten die Washington Commanders einen Namen, der als rassistisch galt. Jetzt macht der US-Präsident Druck, fordert „Redskins“ zurück. Was es mit dem langen Streit auf sich hat.
Von Andrew Jeong
    Quarterback Jayden Daniels führte das Franchise im vergangenen Jahr als Rookie in die Playoffs – die erste Teilnahme des Teams an der Nachsaison seit der Umbenennung in Commanders.
    Quarterback Jayden Daniels führte das Franchise im vergangenen Jahr als Rookie in die Playoffs – die erste Teilnahme des Teams an der Nachsaison seit der Umbenennung in Commanders. Foto: Thomas Simonetti, The Washington Post

    Als George Preston Marshall, Eigentümer der Boston Braves aus der NFL, im Juli 1933 seine schicksalhafte Entscheidung bekannt gab, sein Team in Boston Redskins umzubenennen, nahm die Welt davon kaum Notiz. Der Name blieb bestehen, als Marshall sein Team vier Jahre später nach Washington verlegte, und überlebte sogar Marshall selbst, der 1969 starb. Erst im Jahr 2020 wurde er abgeschafft. Und nun hat Präsident Donald Trump gedroht, dem Team die Nutzung des RFK-Stadions als neue Heimat zu verweigern, wenn es nicht zu seinem alten Namen zurückkehrt, der seit mindestens dem 19. Jahrhundert als rassistische Beleidigung gilt.

