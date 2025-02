Trump und Musk zerlegen das Bildungsministerium

Präsident Donald Trump bereitet eine Durchführungsverordnung vor, die darauf abzielt, das Bildungsministerium langfristig zu schließen. Kurzfristig soll es sich von innen heraus auflösen. Dies berichteten drei Personen, die über den Inhalt des Dekrets informiert wurden. Der Entwurf der Anordnung erkennt an, dass nur der Kongress das Ministerium schließen kann, und weist die Behörde stattdessen an, sich selbst zu verkleinern. Das gaben die Gesprächspartner an, die anonym bleiben wollten, da sie nicht befugt waren, öffentlich über interne Angelegenheiten zu sprechen.