Schuss in den Hals: Rechtskonservativer Trump-Anhänger auf Bühne getötet

Der rechtskonservative US-Podcaster und Aktivist Charlie Kirk ist laut US-Präsident Donald Trump nach einem Schusswaffenvorfall an einer Universität im US-Bundesstaat Utah gestorben. Das schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Zuvor hatte die Utah Valley Universität in Orem mitgeteilt, dass der Podcaster, der als Trump-Verbündeter gilt, auf dem Campus angeschossen worden sei. Gegen 12.10 Uhr (Ortszeit) sei ein Schuss auf den Gastredner abgefeuert worden. Eine verdächtige Person sei in Gewahrsam genommen worden. Die Utah Valley University gab am Mittwoch eine Warnung heraus, in der sie die Menschen aufforderte, „den Campus sofort zu verlassen“. Der Campus sei geschlossen, fügte die Universität hinzu, und der Unterricht werde bis auf Weiteres ausfallen.

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Wie Charlie Kirk zur prominenten rechten Stimme wurde

Der 31-jährige Kirk ist Mitbegründer von Turning Point USA, einer Organisation, die sich für konservative Politik an High Schools und Colleges einsetzt. Die Veranstaltung am Mittwoch wurde vom Turning Point-Ortsverband der Universität gesponsert.

Kirk hat sich zu einer der prominentesten Stimmen der Rechten entwickelt und erreicht mit seiner täglichen Talkshow und seinen Social-Media-Kanälen ein Millionenpublikum. Er wurde in konservativen Kreisen bekannt, vor allem durch Veranstaltungen an Hochschulen, bei denen er mit liberalen Studenten debattierte. In den vergangenen Jahren hat er eine enge Beziehung zu Präsident Donald Trump aufgebaut und war im vergangenen Winter während des Übergangs des Präsidenten in seine zweite Amtszeit regelmäßig in Mar-a-Lago zu Gast.

Kirk leitete 2024 eine Wahlkampagne für Trump durch Turning Point Action, die Tausende von Wahlhelfern in Swing States mobilisierte. Er veranstaltet regelmäßig Events auf College-Campus.

Icon vergrößern Charlie Kirk, Gründer von Turning Point USA, sprach im Oktober 2024 auf einer Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump in Las Vegas. Foto: John Locher, AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Charlie Kirk, Gründer von Turning Point USA, sprach im Oktober 2024 auf einer Wahlkampfveranstaltung für Donald Trump in Las Vegas. Foto: John Locher, AP/dpa

Kirk wollte mit Studierenden debattieren – plötzlich fällt der Schuss

Kirks Event am Mittwoch an der Utah Valley University war das erste einer Reihe von Universitätsbesuchen, die er für das Herbstsemester mit Turning Point USA, seiner konservativen Non-Profit-Organisation, unter dem Namen „American Comeback Tour” geplant hatte. Kirk sollte im September und Oktober mehrere Hochschulen besuchen, darunter die University of Minnesota, die Utah State University, die University of North Dakota und die Louisiana State University. Bei früheren Hochschulbesuchen lud Kirk Kritiker und Unterstützer ein, mit ihm über kulturelle und politische Themen zu diskutieren. Einige Besuche zogen Demonstranten an.

Kirk beantwortete gerade die zweite Frage der Veranstaltung, als er erschossen wurde, so Jason Chaffetz, ein ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter aus Utah, der anwesend war. Chaffetz, der heute für Fox News arbeitet, berichtete dem Sender, dass Kirk gerade eine Frage „über transgender Massenmörder” beantwortete, „als plötzlich ein Schuss fiel”.

Icon vergrößern Besucherinnen und Besucher der Uni-Veranstaltung bringen sich in Sicherheit, nachdem Charlie Kirk, der Geschäftsführer und Mitbegründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA, angeschossen wurde. Foto: Tess Crowley, The Deseret News/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Besucherinnen und Besucher der Uni-Veranstaltung bringen sich in Sicherheit, nachdem Charlie Kirk, der Geschäftsführer und Mitbegründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA, angeschossen wurde. Foto: Tess Crowley, The Deseret News/dpa

Schüsse auf Charlie Kirk: „Leute fingen an zu schreien, dann rannten alle los“

Chaffetz, der am Mittwoch mit seiner Familie an der Veranstaltung von Charlie Kirk teilgenommen hatte, berichtete in einem Auftritt bei Fox News von seinen Erinnerungen an die Schießerei. „Ich kann nicht sagen, dass ich Blut gesehen habe. Ich kann nicht sagen, dass ich gesehen habe, wie er erschossen wurde“, sagte Chaffetz. „Aber sobald der Schuss fiel, kippte er nach links zurück. Und alle warfen sich zu Boden. Viele Leute fingen an zu schreien, und dann rannten alle los.“

Chaffetz sagte, dass bei der Veranstaltung an der Utah Valley University „nur wenige“ Polizisten anwesend waren, „aber es gab keine Sicherheitskontrollen am Eingang“. Er habe vor der Veranstaltung Nachrichten mit Kirk ausgetauscht und gehofft, ihn danach zu sehen.

Icon vergrößern Ein Bild aus dem Jahr 2018, als Moderator Charlie Kirk im Weißen Haus zu Gast war und Trump die Hand schüttelte. Foto: Manuel Balce Ceneta, AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Bild aus dem Jahr 2018, als Moderator Charlie Kirk im Weißen Haus zu Gast war und Trump die Hand schüttelte. Foto: Manuel Balce Ceneta, AP/dpa

„Wir müssen alle für Charlie Kirk beten“, schrieb Trump. Dann kam die Todesnachricht

Kurz nach dem Schuss galt Kirk zunächst als schwerverletzt, es wurde noch um sein Leben gekämpft. „Ich hoffe und bete einfach, dass er das irgendwie überlebt“, sagte Chaffetz. Auch Trump reagierte auf die Berichte über die Schießerei und rief dazu auf, für Kirk zu beten. „Wir müssen alle für Charlie Kirk beten, der angeschossen wurde. Ein großartiger Kerl durch und durch. GOTT SEGNE IHN!“, schrieb Trump auf Truth Social bevor er die Nachricht vom Tod des 31-Jährigen erhielt und ebenfalls über die Plattform verbreitete. Vizepräsident J.D. Vance bat in einem Beitrag auf X ebenfalls andere, für Kirk zu beten. „Sagt ein Gebet für Charlie Kirk, einen wirklich guten Kerl und jungen Vater“, schrieb er.

Sarah Heywood, eine Studentin im dritten Jahr an der Utah Valley University, stand auf den grasbewachsenen Stufen eines Innenhofs der Universität und hörte zu, wie Kirk sich mit den Zuhörern unterhielt. „Es sah nicht so aus, als würde es eskalieren“, sagt die 19-jährige Heywood. Ein Zuhörer war gerade mitten im Satz, als eine Kugel Kirk in den Hals traf, sagte Heywood.

Sie habe kaum das „Knallen“ des Schusses wahrgenommen, bevor sie sah, wie Kirks Kopf nach hinten schnellte und Blut aus seinem Hals spritzte, sagte sie. „Es spritzte einfach, als würde Blut aus seinem Hals spritzen“, sagte Heywood. „Ich habe noch nie so viel Blut so schnell fließen gesehen.“ Sie drehte sich schnell zu den beiden Freunden um, mit denen sie gekommen war, schlang ihre Arme um sie und sie ließen sich zu Boden fallen. Heywood hielt ihren grünen Rucksack über ihre Köpfe.

Sie lagen etwa 20 Sekunden lang da und lauschten auf weitere Schüsse, die sie für unvermeidlich hielten, sagte sie. Als keine kamen, standen die drei auf und rannten in das nächste Gebäude. Sie hörte Schreie um sich herum, als auch andere sich in Deckung begaben.

Icon vergrößern Die Polizei sperrt einen Bereich ab, nachdem Charlie Kirk, Geschäftsführer und Mitbegründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA, erschossen wurde. Foto: Tess Crowley, The Deseret News/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Polizei sperrt einen Bereich ab, nachdem Charlie Kirk, Geschäftsführer und Mitbegründer der konservativen Jugendorganisation Turning Point USA, erschossen wurde. Foto: Tess Crowley, The Deseret News/AP/dpa

Waffengegner verurteilen Tat: „Kampf für die Reduzierung von Waffengewalt kommt uns allen zugute“

Waffen-Gegner verurteilten die Schüsse auf Charlie Kirk und riefen Konservative dazu auf, sich ihren Bemühungen zur Verhinderung von Waffengewalt anzuschließen. Die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords aus Arizona, die 2011 bei einer Wahlkreisveranstaltung in der Nähe von Tucson angeschossen und schwer verletzt wurde, sagte, sie und ihr Ehemann, der demokratische Senator Mark Kelly, beteten für Kirk.

Sie sei entsetzt zu hören, dass Charlie Kirk bei einer Veranstaltung in Utah erschossen wurde. „In demokratischen Gesellschaften wird es immer politische Meinungsverschiedenheiten geben, aber wir dürfen niemals zulassen, dass Amerika zu einem Land wird, das diesen Meinungsverschiedenheiten mit Gewalt begegnet“, schrieb Giffords, die nach ihrer Verletzung eine gleichnamige Gruppe für Waffensicherheit mitbegründet hatte, auf X.

Fred Guttenberg, ein Aktivist, dessen Tochter 2018 bei der Schießerei an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, getötet wurde, bezeichnete die Nachricht als „schrecklich“. „Mein Kampf für die Reduzierung von Waffengewalt kommt uns allen zugute und schützt unser Recht, frei von Waffengewalt zu leben. Ich würde mich freuen, von anderen aus dem rechten Lager zu hören, die dies verstehen und mir zustimmen. Lasst uns zusammenarbeiten“, schrieb Guttenberg auf X.

Die gemeinnützige Organisation „Brady: United Against Gun Violence“ verurteilte ebenfalls politische Gewalt und forderte „eine gemeinsame Antwort auf die Krise der Waffengewalt in Amerika“.

„Was passiert ist, ist abscheulich“: Schweigeminute für Kirk im US-Repräsentantenhaus

Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, forderte ein Ende der politischen Gewalt, bevor er in den Plenarsaal ging, um eine Schweigeminute zu Ehren von Kirk zu leiten.

„Ich werde hier nur das Offensichtliche sagen. Was passiert ist, ist abscheulich. Politische Gewalt ist in der amerikanischen Gesellschaft nur allzu häufig geworden, und das entspricht nicht unserem Wesen“, sagte er. „Es verstößt gegen die Grundprinzipien unseres Landes, unser jüdisch-christliches Erbe, unsere Zivilgesellschaft, unsere amerikanische Lebensweise. Und es muss aufhören. Wir brauchen jede politische Persönlichkeit. Wir brauchen jeden, der eine Plattform hat, um dies laut und deutlich zu sagen. Wir können Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten auf zivilisierte Weise beilegen, und politische Gewalt muss angeprangert werden und muss aufhören. Wir bitten erneut um Gebete.“

Auch die ehemalige Vizepräsidentin Kamala Harris verurteilte politische Gewalt in den sozialen Medien. „Ich bin zutiefst erschüttert über die Schießerei in Utah. Doug und ich beten für Charlie Kirk und seine Familie“, sagte Harris. „Lassen Sie mich klar sagen: Politische Gewalt hat in Amerika keinen Platz. Ich verurteile diese Tat, und wir alle müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass dies nicht zu weiterer Gewalt führt.“

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.