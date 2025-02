Trump verbannt Begriffe aus der Forschung – mit gravierenden Folgen für die Wissenschaft

„Frauen.“ „Vielfältig.“ „Institutionell.“ „Historisch.“ Bei der National Science Foundation (NSF) haben Mitarbeitende Tausende laufender wissenschaftlicher Forschungsprojekte anhand einer Liste von Schlüsselwörtern durchforstet, um festzustellen, ob sie Vorgänge beinhalten, die gegen die von Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtswoche erlassenen Durchführungsverordnungen verstoßen. Dazu gehören Anordnungen, nur zwei Geschlechter anzuerkennen und Initiativen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion rückgängig zu machen.

Die Überprüfung wird durch Dutzende gesperrter Wörter angetrieben, wie aus einem internen Dokument hervorgeht, das von der Washington Post und zwei NSF-Mitarbeitern mit Kenntnis des Überprüfungsprozesses eingesehen wurde, die nur anonym eine Stellungnahme abgeben konnten. [Anmerkung der Redaktion: Die NSF muss auch als unabhängige Behörde zur Förderung der Wissenschaft die Einhaltung der Durchführungsverordnungen gewährleisten.]

Vielfalt, Trauma, Frauen – Auf diese Wörter müssen Forschungsvorhaben geprüft werden

Die Wörter, die die NSF-Überprüfungen angestoßen haben, vermitteln ein Bild davon, wie das normalerweise politisch unabhängige wissenschaftliche Umfeld mit einem engmaschigen Kontrollnetz überzogen wird Es sind darunter Wörter wie „Trauma“, „Barrieren“, „Gleichheit“ und „ausgeschlossen“.

Eine Auswahl von Stichwörtern, die die Aufmerksamkeit der NSF auf die Wissenschaft lenken, und ihre deutsche Übersetzung finden Sie hier:

Advocacy = Interessenvertretung

Antiracist = Antirassistisch

Barrier = Barriere

Biases = Vorurteile

Cultural Relevance = Kulturelle Relevanz

Disability = Behinderung

Diverse Background = Vielfältige Hintergründe

Diversity = Vielfalt

Diversified = divers/diversifiziert

Ethnicity = Ethnizität

Excluded = ausgegrenzt

Exclusion = Ausgrenzung

Equity = Gerechtigkeit

Female = Weiblich

Gender = Geschlecht

Hate speech = Hassrede

Historically = Historisch

Implicit bias = unbewusste Voreingenommenheit

Inclusion = Inklusion

Inclusive = inklusiv

Inequities = Benachteiligungen

Institutional = institutionell

Intersectional = intersektional

Male dominated = männlich dominiert

Marginalized = marginalisiert

Minority = Minderheit

Multicultural = multikulturell

Oppression = Unterdrückung

Polarization = Polarisierung

Racially = Rassistisch

Segregation = Segregation/Trennung („racial segregation“ bedeutet Rassentrennung)

Socioeconomic = sozioökonomisch

Systemic = strukturell

Trauma = Trauma

Underrepresented = unterrepräsentiert

Underserved = benachteiligt

Victims = Opfer (Plural)

Women = Frauen

Wissenschaftler, die NSF-Mittel erhalten, wurden bereits letzte Woche aufgefordert, alle Aktivitäten einzustellen, die nicht mit den Durchführungsverordnungen kompatibel sind. „Dies kann insbesondere, aber nicht ausschließlich, Konferenzen, Schulungen, Workshops, Überlegungen zur Personalbesetzung und Teilnehmerauswahl sowie alle anderen Förderaktivitäten umfassen, die die Grundsätze und Rahmenbedingungen von Vielfalt, Gerechtigkeit, Inklusion und Zugänglichkeit (DEIA) nutzen oder fördern oder gegen die Antidiskriminierungsgesetze des Bundes verstoßen“, heißt es in einer Mitteilung an die Prüfer.

Trumps Durchführungsverordnungen treffen die Wissenschaft

Zuvor veröffentlichte medizinische Dokumente wurden im Zuge eines Rundschreibens von Charles Ezell, dem amtierenden Direktor des Office of Personnel Management, vom 29. Januar von öffentlich zugänglichen Websites entfernt und an alle Behördenleiter verschickt. In dem Schreiben wurde angewiesen, in den Formularen der Behörde nur das Geschlecht einer Person und nicht die Geschlechtsidentität zu erfassen. Außerdem wurde neben weiteren Auflagen gefordert, dass von Websites und soziale Medien Inhalte entfernt werden, die „die Gender-Ideologie verbreiten oder fördern“.

Infolge des Schreibens wurden einige veröffentlichte Berichte von der Website des Patient Safety Network entfernt, einer Online-Informationsquelle, die von der Agentur für Gesundheitsforschung und -qualität (AHRQ) erstellt wurde. In einem Fall wurde eine Fallstudie über eine Patientin mit Endometriose entfernt, weil im letzten Absatz stand: „Es ist wichtig zu beachten, dass Endometriose bei trans- und Menschen, die nicht der binären Geschlechternorm entsprechen, auftreten kann und ein mangelndes Verständnis dieser Tatsache die Diagnose in diesen Bevölkerungsgruppen noch schwieriger machen könnte“. So sagte es Patrick Romano, Arzt an der University of California in Davis und Co-Chefredakteur von PSNet.

Den Mitarbeitern der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten wurde eine Liste mit etwa 20 Begriffen vorgelegt, die als Entscheidungshilfe für die Entfernung oder Bearbeitung von Inhalten auf der Website dienen sollten. Zu diesen Begriffen gehören: Geschlecht, Transgender, schwangere Person, schwangere Menschen, LGBT, transsexuell, nicht-binär, bei der Geburt als männlich zugeordnet, biologisch männlich, biologisch weiblich, he/she/they/them [dt.: er/sie/sie/ihnen, wobei „they/them“ auch als Pronomen für nicht binäre Menschen verwendet wird; Anmerkung der Redaktion.].

Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu den NSF-Kontrollen. Laut einem internen Dokument und Personen, die mit dem Überprüfungsprozess vertraut sind, müssen NSF-Mitarbeiter die Schlüsselwörter in den Anträgen auf Förderung analysieren und feststellen, ob sie gegen eine Durchführungsverordnung verstoßen, und eine Begründung liefern, wenn sie feststellen, dass dies nicht der Fall ist. Zum Beispiel würde das Wort „Zugänglichkeit“ markiert werden, wenn es im Zusammenhang mit den DEI-Prinzipien verwendet wird, aber nicht, wenn es um Datenzugänglichkeit geht, wie in dem Dokument erklärt wird. In einer internen E-Mail, die als Update verschickt wurde, werden einige „Randfälle“ geklärt, darunter, dass der sozioökonomische Status von Einzelpersonen in der Durchführungsverordnung „berücksichtigt“ wird, ländliche Gemeinden jedoch Teil der geografischen Vielfalt sind und daher nicht gemeint sind.

Professor hält neues Verfahren der NSF für einen Bruch mit etablierten Methoden

Die NSF ist eine neun Milliarden Dollar schwere Agentur, die wissenschaftliche Forschung auf der ganzen Welt finanziert, darunter Forschungsstationen in der Antarktis und Sternwarten. Mit den Zuschüssen werden auch Forschungen zu Quantentechnologien, Biologie und Erdbebenrisiken finanziert und die Ausbildung junger Wissenschaftler unterstützt. NSF-Zuschüsse werden für Projekte vergeben, die wissenschaftliche Entdeckungen vorantreiben und intellektuellen Wert haben, aber auch „breitere Auswirkungen“ auf die Gesellschaft haben müssen. Diese Auswirkungen umfassen eine Reihe von Zielen, von denen sich viele mit DEI-Prinzipien überschneiden, darunter die Ausweitung der Beteiligung unterrepräsentierter Personengruppen an der Wissenschaft.

Einem internen Dokument zufolge könnten NSF-Zuschüsse, die für „weitere Maßnahmen“ gekennzeichnet sind, weil sie nicht den Durchführungsverordnungen entsprechen, einer Reihe zusätzlicher Schritte unterzogen werden. Denkbar sind Änderungen, um die Vorschriften einzuhalten, oder auch eine teilweise oder vollständige Streichung. Ein Sprecher der Behörde sagte auf die Frage nach dem Verfahren, dass sie „nichts weiter hinzuzufügen haben, als das, was auf unserer Website zu finden ist“.

Morteza Dehghani, Professor für Psychologie und Informatik an der University of Southern California, sagte, er habe von einem Kollegen bei der NSF von den Keyword-Screenings erfahren. Der Kollege habe ihm die Liste zusammen mit einem Flussdiagramm zur Verfügung gestellt, anhand dessen beurteilt werden sollte, ob ein Forschungsprojekt zur weiteren Überprüfung gekennzeichnet werden sollte. Dehghani sagte, er halte die Keyword-Screenings für einen Bruch mit den etablierten Verfahren zur Überprüfung wissenschaftlicher Vorhaben.

Er gehört zu einer Gruppe von Wissenschaftlern, die sich freiwillig für die Mitarbeit in Gremien zur Bewertung der Vorzüge und der Genauigkeit von Forschungsanträgen melden, um festzustellen, ob diese für eine Förderung durch die NSF in Frage kommen. Das Peer-Review-Verfahren gilt als grundlegend für die wissenschaftliche Integrität: So dürfen die Mitglieder der Gremien beispielsweise keine Finanzierungsanträge von Kollegen oder Personen prüfen, zu denen sie eine persönliche Beziehung haben. Er bezeichnete das Verfahren als „eines der größten kulturellen Errungenschaften unserer Zeit“. Dehghani bezeichnete die schlüsselwortbasierte Überprüfung als „beispiellos in der Geschichte der NSF“.

Mitarbeit: Lena H. Sun

