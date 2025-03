Trump-Ära: So radikal schwenkt das US-Justizministerium unter Pam Bondi um

Pam Bondi versprach bei ihrem Antritt in diesem Jahr, dass Politik während ihrer Amtszeit als Generalstaatsanwältin keine Rolle spielen werde. Doch nun leitet sie ein Justizministerium, das so stark wie kaum ein anderes in der jüngeren Geschichte auf die politische Agenda des Weißen Hauses ausgerichtet ist. Innerhalb von weniger als zwei Monaten haben Bondi und andere hochrangige Beamte des Ministeriums das Gesetz genutzt, um Verbündete von Präsident Donald Trump zu schützen und politische Gegner anzugreifen.