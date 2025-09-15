Erneute Erklärungsnot bei Trump nach jüngsten Epstein-Enthüllungen: „Das ist nicht meine Unterschrift“

Präsident Donald Trump hat wiederholt versucht, seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein in der Vergangenheit zu begraben. Neue Dokumente bringen ihn nun erneut in Erklärungsnot. Seine Strategie? Die Suche nach neuen Informationen als „Schwindel“ bezeichnen und behaupten, er habe kein neu veröffentlichtes anzügliches Bild zum 50. Geburtstag seines ehemaligen Freundes gezeichnet – obwohl einige Punkte dafür sprechen.
Washington Post
Ganz einfache Frage: Warum sollte jemand unter falschem Namen eine Glückwunschkarte an Herrn Epstein schicken?
Berechtigte Frage, aber dazu fällt dem Donald bestimmt auch noch etwas ein, leider.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden