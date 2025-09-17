Icon Menü
Trump wehrt sich nach neuen Epstein-Enthüllungen: „Das ist nicht meine Unterschrift“

Washington Post

Erneute Erklärungsnot bei Trump nach jüngsten Epstein-Enthüllungen: „Das ist nicht meine Unterschrift“

Präsident Donald Trump streitet seine Urherberschaft an einer anzüglichen Zeichnung ab, die in den jüngsten Veröffentlichungen über Jeffrey Epstein auftauchte.
Von Matt Viser
|
    • |
    • |
    • |
    Ein kunstvoll anmutendes Display entlang der National Mall, aufgenommen im Juni, zeigt ein Video von Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein.
    Ein kunstvoll anmutendes Display entlang der National Mall, aufgenommen im Juni, zeigt ein Video von Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein. Foto: Matt McClain, The Washington Post

    Präsident Donald Trump hat wiederholt versucht, seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein in der Vergangenheit zu begraben. Neue Dokumente bringen ihn nun erneut in Erklärungsnot. Seine Strategie? Die Suche nach neuen Informationen als „Schwindel“ bezeichnen und behaupten, er habe kein neu veröffentlichtes anzügliches Bild zum 50. Geburtstag seines ehemaligen Freundes gezeichnet – obwohl einige Punkte dafür sprechen.

    Diskutieren Sie mit
    3 Kommentare
    Franz Xanter

    Ganz einfache Frage: Warum sollte jemand unter falschem Namen eine Glückwunschkarte an Herrn Epstein schicken?

    |
    Peter Zimmermann

    Berechtigte Frage, aber dazu fällt dem Donald bestimmt auch noch etwas ein, leider.

    Johann Storr

    Herr Xanter: Sie versuchen es hier mit Logik. Aber dem MEGA Anhänger ist Logik oder Vernunft vollkommen egal sondern es gilt: "Trump Was Right About Everything".

