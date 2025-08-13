Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Specials Redaktion
Icon Pfeil nach unten
Washington Post
Icon Pfeil nach unten

Trump will US-Hauptstadt übernehmen: „Wenn Washington D.C. sich nicht schnell zusammenreißt …“

Washington Post

Trump droht mit Übernahme der Hauptstadt: „Wenn Washington D.C. sich nicht schnell zusammenreißt …“

Ein ehemaliger DOGE-Mitarbeiter wurde in Washington D.C. bei einem versuchten Autoraub verletzt. Für US-Präsident Trump ein Anlass, um erneut der Stadt zu drohen.
Von Emily Davies, Olivia George, Meagan Flynn
|
    • |
    • |
    • |
    Präsident Donald Trump droht nach Angriff auf einen DOGE-Mitarbeiter mit der Übernahme von Washington D.C.
    Präsident Donald Trump droht nach Angriff auf einen DOGE-Mitarbeiter mit der Übernahme von Washington D.C. Foto: Sarah L. Voisin, The Washington Post

    Edward Coristine, der auch unter dem Spitznamen „Big Balls“ bekannt ist, ist ein Protegé von Elon Musk und ehemaliger DOGE-Mitarbeiter. Er wurde laut einem Polizeibericht am frühen Sonntagmorgen in Washington D.C. bei einem versuchten Autoraub verletzt. Der Angriff erregte die Aufmerksamkeit von Präsident Donald Trump und veranlasste ihn erneut, mit der Übernahme der Hauptstadt zu drohen.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Jochen Hoeflein

    Washington D.C. war schon eine Zeitlang vor 2000 unter Bundesaufsicht gestellt worden; damals im Zusammenhang mit Bürgermeister, der in Rauschdelikte verwickelt war. Leider gab und gibt es immer noch Gegenden in D.C. die man insb. nachts besser meidet wie z.Bsp. Anacostia .

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden