Trump droht mit Übernahme der Hauptstadt: „Wenn Washington D.C. sich nicht schnell zusammenreißt …“

Edward Coristine, der auch unter dem Spitznamen „Big Balls“ bekannt ist, ist ein Protegé von Elon Musk und ehemaliger DOGE-Mitarbeiter. Er wurde laut einem Polizeibericht am frühen Sonntagmorgen in Washington D.C. bei einem versuchten Autoraub verletzt. Der Angriff erregte die Aufmerksamkeit von Präsident Donald Trump und veranlasste ihn erneut, mit der Übernahme der Hauptstadt zu drohen.
Washington Post
Washington D.C. war schon eine Zeitlang vor 2000 unter Bundesaufsicht gestellt worden; damals im Zusammenhang mit Bürgermeister, der in Rauschdelikte verwickelt war. Leider gab und gibt es immer noch Gegenden in D.C. die man insb. nachts besser meidet wie z.Bsp. Anacostia .
