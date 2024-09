„Schafft sie verdammt noch mal raus“: Wohin führt Trumps Politik der Abschiebung?

Anfang dieses Monats sah sich Camera Bartolotta, republikanische Senatorin des Bundesstaates Pennsylvania, wiederholt gezwungen, die ausländerfeindliche Rhetorik ihres Parteivorsitzenden und seiner Anhänger zu kritisieren. Donald Trump, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, hatte Charleroi, PA, in Bartolottas Wahlbezirk als beispielhaften Ort genannt, der durch haitianische Einwanderer bedroht sei. In ihrer Antwort auf Facebook wies Bartolotta diese Behauptung zurück und stellte fest, dass die Einwanderer „den schrecklichen Ereignissen in Haiti entkommen“ seien – einem Ort, den Trump verunglimpft hat – und die „RECHTMÄSSIG hier sind, um zu ARBEITEN, Steuern zu zahlen, ihre Kinder zu erziehen und Teil der Gemeinschaft zu sein.“