Trump greift Selenskyj an: Was kommt jetzt auf die Ukraine und die NATO zu?

Dieser Schlagabtausch könnte zur bedeutendsten geopolitischen Wende seit dem Zweiten Weltkrieg führen: Präsident Donald Trump und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj beschimpften sich zuletzt gegenseitig. Selenskyj warf Trump vor, Lügen über ihn und den Krieg mit Russland zu verbreiten, und Trump bezeichnete Selenskyj als Diktator, der den Krieg begonnen hat und die Vereinigten Staaten abzockt. In den USA und in Europa wächst die Sorge. Trumps Handeln wirkt wie eine Abkehr von der bisherigen US-Politik gegenüber Russland und der drei Jahre währenden Unterstützung der Ukraine. Während er in seiner ersten Amtszeit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bereits wohlgesonnen war, scheint er nun die jahrzehntelange Vorsicht der USA gegenüber dem Kreml völlig über Bord zu werfen.