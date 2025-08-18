Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Specials Redaktion
Icon Pfeil nach unten
Washington Post
Icon Pfeil nach unten

Trumps Blick aus der Limousine auf Washington: Blutrünstige Kriminelle und Graffiti?

Washington Post

Blutrünstige Kriminelle und Graffiti? Was Trump an Washington stört – und was er wirklich sieht

Wenn der US-Präsident durch die Hauptstadt fährt, dann in seiner gepanzerten Limousine mit getönten Scheiben. Reporter der „Washington Post“ haben seine Route verfolgt. Mit eindeutigem Ergebnis.
Von Kara Voght, Hannah Dormido, John Farrell, Salwan Georges
    • |
    • |
    • |
    Reporter der Washington Post fuhren einige der Routen des Präsidenten durch die Hauptstadt der Vereinigten Staaten nach. Im Bild sieht man das Kapitol in Washington D.C. von der Third Street Northwest aus.
    Reporter der Washington Post fuhren einige der Routen des Präsidenten durch die Hauptstadt der Vereinigten Staaten nach. Im Bild sieht man das Kapitol in Washington D.C. von der Third Street Northwest aus. Foto: Salwan Georges, The Washington Post

    Was stört den Präsidenten so sehr an den Straßen von Washington? „Gewalttätige Banden und blutrünstige Kriminelle, umherziehende Horden wilder Jugendlicher, drogenabhängige Verrückte und Obdachlose“, sagte Trump vor Kurzem während einer Pressekonferenz. Es gibt „Graffiti an allen Wänden“ und „Schlaglöcher in den Straßen“, ganz zu schweigen von den Mittelstreifen – „die sind immer kaputt, schlecht, aber hier sind sie wirklich schlimm“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden