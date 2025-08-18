Blutrünstige Kriminelle und Graffiti? Was Trump an Washington stört – und was er wirklich sieht

Was stört den Präsidenten so sehr an den Straßen von Washington? „Gewalttätige Banden und blutrünstige Kriminelle, umherziehende Horden wilder Jugendlicher, drogenabhängige Verrückte und Obdachlose“, sagte Trump vor Kurzem während einer Pressekonferenz. Es gibt „Graffiti an allen Wänden“ und „Schlaglöcher in den Straßen“, ganz zu schweigen von den Mittelstreifen – „die sind immer kaputt, schlecht, aber hier sind sie wirklich schlimm“.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden