Trumps KI-Suche widerspricht ihm: Was die neue Technologie über Zölle, Wahlbetrug und Obama enthüllt

Washington Post

Plötzlich „zu woke“: Trumps neues KI-Tool widerspricht ihm

Trump hat ein neues KI-Suchtool entwickeln lassen, Truth Social. Nun verhält es sich nicht, wie von ihm erhofft – und widerspricht ihm deutlich.
Von Drew Harwell
    •
    •
    •
    Das neue KI-Suchtool in Präsident Trumps sozialem Netzwerk Truth Social weckt Vertrauen: Es widerspricht Trumps Aussagen immer wieder.
    Das neue KI-Suchtool in Präsident Trumps sozialem Netzwerk Truth Social weckt Vertrauen: Es widerspricht Trumps Aussagen immer wieder. Foto: Andre M. Chang, dpa, ZUMA Press Wire

    Präsident Donald Trump und das neue KI-Suchtool in seinem sozialen Netzwerk Truth Social sind nicht gerade einer Meinung. Truth Search AI widerspricht dem Präsidenten, indem es sagt, dass Zölle eine Steuer für Amerikaner sind, die Wahl 2020 nicht gestohlen wurde und die Investitionen seiner Familie in Kryptowährungen einen potenziellen Interessenkonflikt darstellen. Auf die Frage nach dem 6. Januar 2021 antwortete es, dass der „Aufstand“ im US-Kapitol gewalttätig war und mit Trumps „unbegründeten Behauptungen über weit verbreiteten Wahlbetrug“ in Verbindung stand.

