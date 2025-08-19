Präsident Donald Trump und das neue KI-Suchtool in seinem sozialen Netzwerk Truth Social sind nicht gerade einer Meinung. Truth Search AI widerspricht dem Präsidenten, indem es sagt, dass Zölle eine Steuer für Amerikaner sind, die Wahl 2020 nicht gestohlen wurde und die Investitionen seiner Familie in Kryptowährungen einen potenziellen Interessenkonflikt darstellen. Auf die Frage nach dem 6. Januar 2021 antwortete es, dass der „Aufstand“ im US-Kapitol gewalttätig war und mit Trumps „unbegründeten Behauptungen über weit verbreiteten Wahlbetrug“ in Verbindung stand.