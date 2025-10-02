Icon Menü
Trumps neue Staatsanwältin Lindsey Halligan erhebt Anklage gegen Comey – was steckt hinter ihrer Berufung?

Washington Post

Sie soll Trumps Rache an James Comey umsetzen: Was über Lindsey Halligan bekannt ist

Trumps neue Staatsanwältin Lindsey Halligan erhebt Anklage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James B. Comey. Doch die ehemalige Versicherungsanwältin aus Florida hat keinerlei Erfahrung in dieser Rolle.
Von Amy B. Wang und Maura Judkis
    •
    •
    •
    Lindsey Halligan, Sonderassistentin von Präsident Donald Trump, im Oval Office am 31. Januar.
    Lindsey Halligan, Sonderassistentin von Präsident Donald Trump, im Oval Office am 31. Januar. Foto: Jabin Botsford, The Washington Post

    Bevor sie vor Kurzem als interimistische US-Staatsanwältin für den östlichen Bezirk von Virginia vereidigt wurde, hatte Lindsey Halligan, eine 36-jährige ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses und Versicherungsanwältin aus Florida, keine Erfahrung als Staatsanwältin. Weniger als vier Tage nach ihrem Amtsantritt erhob sie Anklage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James B. Comey, trotz der Einwände von erfahrenen Staatsanwälten, dass dafür nicht genügend Beweise vorlägen.

