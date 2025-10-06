Washington Post Sie soll Trumps Rache an James Comey umsetzen: Was über Lindsey Halligan bekannt ist

Trumps neue Staatsanwältin Lindsey Halligan erhebt Anklage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James B. Comey. Doch die ehemalige Versicherungsanwältin aus Florida hat keinerlei Erfahrung in dieser Rolle.