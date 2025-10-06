Sie soll Trumps Rache an James Comey umsetzen: Was über Lindsey Halligan bekannt ist

Bevor sie vor Kurzem als interimistische US-Staatsanwältin für den östlichen Bezirk von Virginia vereidigt wurde, hatte Lindsey Halligan, eine 36-jährige ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses und Versicherungsanwältin aus Florida, keine Erfahrung als Staatsanwältin. Weniger als vier Tage nach ihrem Amtsantritt erhob sie Anklage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James B. Comey, trotz der Einwände von erfahrenen Staatsanwälten, dass dafür nicht genügend Beweise vorlägen.
Washington Post
