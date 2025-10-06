Sie soll Trumps Rache an James Comey umsetzen: Was über Lindsey Halligan bekannt ist

Bevor sie vor Kurzem als interimistische US-Staatsanwältin für den östlichen Bezirk von Virginia vereidigt wurde, hatte Lindsey Halligan, eine 36-jährige ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses und Versicherungsanwältin aus Florida, keine Erfahrung als Staatsanwältin. Weniger als vier Tage nach ihrem Amtsantritt erhob sie Anklage gegen den ehemaligen FBI-Direktor James B. Comey, trotz der Einwände von erfahrenen Staatsanwälten, dass dafür nicht genügend Beweise vorlägen.

Eine Bundesgroßjury klagte Comey am Donnerstag wegen angeblicher Falschaussage vor dem Kongress über die Ermittlungen der Behörde im Jahr 2016 zu einer möglichen Absprache zwischen Donald Trumps erster Präsidentschaftskampagne und Russland an. Comey beteuert seine Unschuld.

Ex-FBI-Chef Comey wird unter anderem wegen Falschaussage der Prozess gemacht – einst ermittelte er gegen Trump

Halligan sorgte in diesem Jahr auch als Mitarbeiterin des Weißen Hauses für Aufsehen, als sie damit beauftragt wurde, „unangemessene, spaltende oder antiamerikanische Ideologien” aus der Smithsonian Institution zu entfernen, darunter deren Museen, Forschungszentren und den National Zoo.

Washington Post Donald Trump gilt als einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seit Januar 2025 ist der Republikaner zurück an der Macht und regiert die Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich seine Politik auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Was will er erreichen – und wo gibt es Widerstand? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

Lindsey Halligan wuchs in Colorado auf und nahm an Schönheitswettbewerben teil, die Trump gehörten

Halligan wuchs in Broomfield, Colorado, auf und besuchte eine private katholische Highschool namens Holy Family, wo sie sich im Softball und Basketball hervortat. Ihre Eltern arbeiteten in der Audiologiebranche. Halligans Schwester Gavin, eine Familienrechtsanwältin in Colorado, kandidierte 2016 als Republikanerin in einem demokratisch geprägten Wahlbezirk für einen Sitz im Repräsentantenhaus und verlor.

Halligan nahm am „Miss Colorado USA“-Wettbewerb teil, erreichte 2009 das Halbfinale und wurde 2010 Dritte, wie Fotos und Aufzeichnungen der Veranstaltungen belegen. Damals war Trump Miteigentümer der Organisation, die den Miss-Universe-Wettbewerb veranstaltet, für den Miss Colorado USA eine Vorauswahlveranstaltung ist.

„Sport und Schönheitswettbewerbe haben mir Selbstvertrauen, Disziplin und den Umgang mit Druck beigebracht – auf dem Platz, auf dem Feld, auf der Bühne, im Gerichtssaal und jetzt im Weißen Haus“ Lindsey Halligan, interimistische Staatsanwältin

„Sport und Schönheitswettbewerbe haben mir Selbstvertrauen, Disziplin und den Umgang mit Druck beigebracht – auf dem Platz, auf dem Feld, auf der Bühne, im Gerichtssaal und jetzt im Weißen Haus“, erklärte Halligan Anfang des Jahres in einer E-Mail an die Washington Post.

Halligan war Versicherungsanwältin in Florida, laut einer Professorin wurde sie wegen ihres Aussehens oft unterschätzt

Halligan studierte Rechtswissenschaften an der Universität von Miami. Sie absolvierte ein Praktikum bei einer Organisation namens Innocence Clinic in Miami, die sich für die Entlastung zu Unrecht verurteilter Personen einsetzt, sowie bei der Staatsanwaltschaft von Miami-Dade County. Halligan war eine „sehr kluge, respektvolle und beliebte Studentin“, sagte eine ihrer Professorinnen, die anonym bleiben wollte, da sie keine Erlaubnis der Universität hatte, über eine ehemalige Studentin zu sprechen. Die Professorin erinnerte sich, dass Halligan aufgrund ihres guten Aussehens oft unterschätzt wurde.

Halligan schloss 2013 ihr Jurastudium ab und war für eine Kanzlei namens Cole, Scott & Kissane in Südflorida für Versicherungsangelegenheiten zuständig. 2018 wurde sie Partnerin und wehrte 2019 in einem Fall über ein undichtes Dach eine Schadenersatzforderung in Höhe von mehr als 500.000 Dollar ab. Sie lernte Trump 2021 kennen und schloss sich wenige Monate später seinem Anwaltsteam an.

Halligan sagt, sie habe Trump bei einer Veranstaltung im November 2021 im Trump International Golf Club in West Palm Beach kennengelernt. Sie kam direkt vom Gericht und trug einen Anzug, wodurch sie sich wahrscheinlich von den anderen weiblichen Teilnehmern abhob. Trump bemerkte sie, fragte sie, was sie beruflich mache, und nahm sie Anfang 2022 in sein persönliches Anwaltsteam auf.

Halligan arbeitete als eine von Trumps persönlichen Anwältinnen und wurde schnell Teil seines inneren Kreises

In dem Präsidenten „sah ich dasselbe, was ich während meines Praktikums bei der Innocence Clinic gesehen hatte: jemanden, der vom System überrollt wurde“, sagte Halligan der Post in einem Telefoninterview im April. Vor dieser Woche arbeitete Halligan nur an drei Bundesfällen, während sie gleichzeitig als eine von Trumps persönlichen Anwältinnen tätig war.

Halligan war im August 2022 in Mar-a-Lago anwesend, als das FBI die Räumlichkeiten des Präsidenten durchsuchte und dabei geheime Dokumente beschlagnahmte. Mit ihrem Aussehen, ihrem Jura-Abschluss und ihrer Ausbildung in Fernsehjournalismus wurde sie zu einer der Verteidigerinnen des Präsidenten im Fernsehen. „Sie haben sich dort Gott weiß was angesehen und Gott weiß was getan“, sagte Halligan kurz nach der Durchsuchung zu Sean Hannity von Fox News. „Wir haben keine Ahnung. Was das FBI getan hat, war ein erschreckender Machtmissbrauch.“

Halligan stand hinter der Initiative, „unangemessene Ideologien“ aus den Smithsonian-Museen zu entfernen

Halligan war Gast in der ersten Reihe in Trumps Loge bei der Republican National Convention 2024. Später wurde sie laut CNN zum Ziel iranischer Hacker, die versuchten, die Kampagne zu infiltrieren. Halligan war die treibende Kraft hinter Trumps Executive Order vom März, in der Vizepräsident JD Vance angewiesen wurde, „unangemessene, spaltende oder antiamerikanische Ideologien“ aus den Einrichtungen der Smithsonian Institution zu entfernen.

Nachdem sie kurz vor der Amtseinführung nach Washington gezogen war, um weiterhin als Sonderassistentin und leitende Mitarbeiterin für Trump zu arbeiten, besuchte Halligan lokale Kulturinstitutionen, darunter die Smithsonian-Museen für Naturgeschichte, amerikanische Geschichte und amerikanische Kunst. Ihr gefiel nicht alles, was sie sah, erzählte sie der Washington Post im April. Einige Exponate spiegelten ihrer Meinung nach nicht das Amerika wider, das sie kennt und liebt. „Also sprach ich mit dem Präsidenten darüber“, sagte Halligan, „und schlug eine Executive Order vor, und er gab mir seinen Segen, und hier sind wir nun“.

Halligan sagte, sie definiere „unangemessene Ideologie“ als „Instrumentalisierung der Geschichte“. Sie sagte: „Wir müssen das Negative nicht überbetonen, um den Menschen beizubringen, dass bestimmte Aspekte der Geschichte unseres Landes möglicherweise schlecht waren“, sagte sie.

Staatsanwalt Erik S. Siebert entschied sich gegen eine Anklage gegen Comey, Lindsey Halligan ist seine Nachfolgerin

In inzwischen gelöschten Social-Media-Beiträgen vom Wochenende forderte Trump Generalstaatsanwältin Pam Bondi auf, mehrere seiner vermeintlichen politischen Feinde, darunter Comey, strafrechtlich zu verfolgen. Er kündigte außerdem an, dass er Halligan als Nachfolgerin für Erik S. Siebert ernennen werde, der unter dem Druck der Trump-Regierung zurückgetreten war, weil er sich gegen eine Anklage gegen Comey entschieden hatte.

In den sozialen Medien beschrieb Trump Halligan als „eine toughe, kluge und loyale Anwältin, die schon lange mit mir zusammenarbeitet“ und deutete an, dass sie im östlichen Bezirk von Virginia „die Dinge in Gang bringen“ werde. Halligan kann nur 120 Tage als Interim-US-Staatsanwältin tätig sein. Siebert war dem Senat für die dauerhafte Besetzung dieser Position vorgeschlagen worden. Trump deutete am Wochenende in den sozialen Medien an, dass er auch Halligan offiziell nominieren wolle. Es ist jedoch unklar, ob Halligan die entscheidende Unterstützung der beiden demokratischen Senatoren aus Virginia, Mark R. Warner und Tim Kaine, erhalten wird, die beide Bedenken hinsichtlich Halligans mangelnder Erfahrung geäußert haben.

Redaktionelle Mitarbeit: Salvador Rizzo, Theodoric Meyer.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel stammt von unserem Partner, der Washington Post. Nach einer maschinellen Übersetzung wurde er von der Redaktion der Augsburger Allgemeinen geprüft. Hier finden Sie alle übersetzten Inhalte der Washington Post. Sie wollen noch mehr Inhalte unseres Partners lesen? Dann finden Sie hier die Abo-Angebote der Washington Post.