Washington Post Genialer oder böser Krieg? Ein Überblick über Trumps Kehrtwenden im Russland-Ukraine-Konflikt

US-Präsident Trump bezeichnete Russlands Krieg in der Ukraine einst als „genial“ und „schlau“. Jetzt will er das Flugabwehr-Raketensystem Patriot in die Ukraine schicken. Wie kam es dazu?