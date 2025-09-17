„Die Lage war bereits schlecht. Jetzt wird sie noch schlimmer”: Weicht Trumps „goldenes Zeitalter“ einer Rezession?

Was für ein goldenes Zeitalter. Das Beschäftigungswachstum ist schwach. Die Inflation ist hoch. Die Aussichten verschlechtern sich. Und aus Washington D.C. weht ein rauer Wind. Ob man nun die unorthodoxe Zoll- und Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump oder den langsamen Präsidenten der US-Zentralbank Federal Reserve Jerome H. Powell dafür verantwortlich macht – die Bundesregierung tut der Wirtschaft derzeit keinen Gefallen.
Washington Post
Puh da hat ja die USA mal Glück, sie steuert erst auf eine Rezession zu, wir stecken unter Scholz und Merz so richt tief drin. Frage, welcher Staatschef ist demnach der Bessere? Dieses Trump bashing nervt gewaltig.
