Trumps Wirtschaftspolitik: Steht sein „goldenes Zeitalter“ vor einer Rezession?

Washington Post

„Die Lage war bereits schlecht. Jetzt wird sie noch schlimmer”: Weicht Trumps „goldenes Zeitalter“ einer Rezession?

Schwaches Beschäftigungswachstum, hohe Inflation. Die US-Wirtschaft steuert unter Präsident Trump auf eine Rezession zu, bevor sein goldenes Zeitalter anbricht.
Von David J. Lynch
|
    • |
    • |
    • |
    Präsident Donald Trump trifft sich am 7. April im Oval Office mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu.
    Präsident Donald Trump trifft sich am 7. April im Oval Office mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu. Foto: Jabin Botsford, The Washington Post

    Was für ein goldenes Zeitalter. Das Beschäftigungswachstum ist schwach. Die Inflation ist hoch. Die Aussichten verschlechtern sich. Und aus Washington D.C. weht ein rauer Wind. Ob man nun die unorthodoxe Zoll- und Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump oder den langsamen Präsidenten der US-Zentralbank Federal Reserve Jerome H. Powell dafür verantwortlich macht – die Bundesregierung tut der Wirtschaft derzeit keinen Gefallen.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Martin Hofmann

    Puh da hat ja die USA mal Glück, sie steuert erst auf eine Rezession zu, wir stecken unter Scholz und Merz so richt tief drin. Frage, welcher Staatschef ist demnach der Bessere? Dieses Trump bashing nervt gewaltig.

