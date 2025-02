Trumps Verwüstung geht weiter: Was kann ihn jetzt noch bremsen?

Selten gibt es einen Präsidenten, der sein Mandat nicht überinterpretiert. Donald Trump ist da keine Ausnahme. Seine ersten Wochen im Amt sind ein Paradebeispiel: Augenscheinlich geht er davon aus, dass er ungestraft tun und lassen kann, was er will. Doch auch für ihn gelten Kontrollmechanismen, die ihm Einhalt gebieten können. An oberster Stelle stehen hier die US-Gerichte – und die amerikanische Öffentlichkeit.