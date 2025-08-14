So viel Geld bringen Trumps Zoll-Forderungen den USA wirklich

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Und Urban-Brookings schreibt: The lowest-income 20 percent of households, those making about $35,000 or less, would get a tax cut of less than 1 percent, or about $160 on average. Including the loss of some Affordable Care Act health insurance premium subsidies, their tax cut would fall to only about $60. Those making less than $20,000 would pay $40 more in taxes after losing their premium tax subsidies. Middle-income households would receive an average tax cut of about $1,800, or about 2.4 percent of their after-tax income. By contrast, households making between $460,000 and $1.1 million (the top 95th to 99th percent of income) would be the biggest beneficiaries. The bill would cut their taxes by an average of nearly $21,000, or 4.3 percent of their after-tax income. In dollar terms, the biggest winners would be the top 0.1 percent of households, those making more than $5 million annually. https://www.brookings.edu/centers/urban-brookings-tax-policy-center/

Steigende Preise für Millionen Amerikaner - vielleicht reicht ihnen da der Präsident des kleinen Mittelständischen Unternehmens namens WalMart: "McMillon said tariffs on countries including Costa Rica, Peru, and Colombia could affect the price of some perishable items sold at Walmart, including bananas, avocados, coffee, and roses. There are certain items, certain categories of merchandise that we’re dependent upon to import from other countries, and prices of those things are likely going to go up, and that’s not good for consumers," Laut ZDF: "Einschnitte sind vor allem bei Medicaid geplant, der Krankenversicherung für ältere und einkommensschwache Menschen. Hinzu kommen Kürzungen bei Lebensmittelhilfen, etwa Schulessen. Nach Angaben des unabhängigen Haushaltsbüros im Kongress (CBO) dürften durch den jüngsten Entwurf fast zwölf Millionen Menschen binnen zehn Jahren ihren Versicherungsschutz verlieren"

Vielleicht werden irgendwann aucx handfeste Beweise für Behauptungen geliefert.

Egal wie viel Geld die Zölle "den USA" bringen - bezahlen wird sie der kleine Mann in Amerika - die Firmen wissen schon wie sie das weitergeben. Und dafür bekommt der Durchschnittsamerikaner aber auch was: Steuersenkung für Superreiche und weniger Sozialklimbim wie medizinische Versorgung und andere Unterstützungen.

Sicherlich für manche überraschend. Für eine endgültige Beurteilung ist es noch zu früh - mal abwarten wie es in 1-2 Jahren aussieht.

