Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Specials Redaktion
Icon Pfeil nach unten
Washington Post
Icon Pfeil nach unten

Umstrittene Haftbedingungen von Epstein-Komplizin Maxwell: Warum sie im „Country Club“-Gefängnis sitzt

Washington Post

Sonderbehandlung für Epstein-Komplizin: Warum Ghislaine Maxwell in ein „Country Club“-Gefängnis darf

Bundesrichtlinien verbieten Sexualstraftätern den Aufenthalt in einem US-Gefängnis mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen. Wieso wird bei Ghislaine Maxwell eine Ausnahme gemacht?
Von Derek Hawkins
|
    • |
    • |
    • |
    Der verstorbene US-Milliardär Jeffrey Epstein mit seiner inzwischen verurteilten Partnerin Ghislaine Maxwell.
    Der verstorbene US-Milliardär Jeffrey Epstein mit seiner inzwischen verurteilten Partnerin Ghislaine Maxwell. Foto: US Department Of Justice, PA Media/dpa (Archivbild)

    Mit seinen roten Dächern, grasbewachsenen Innenhöfen und schmiedeeisernen Zäunen sieht das Bryan Federal Prison Camp in Texas fast wie ein College-Campus aus. Damit wird es seinem Ruf als eine der mildesten Haftanstalten des Landes für nicht gewalttätige weibliche Straftäter gerecht.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Jochen Hoeflein

    Wenn man das alles richtet deutet kommt Maxwell dort mit Straftäterinnen zusammen, die keine schweren kriminellen Taten begangen haben- wie man liest bekannte Namen in den USA. Man kann nur vermute, Maxwell ist immer noch gut vernetzt in der US Society und sie kennt wohl die Geheimnisse vieler in der Öffentlichkeit stehender Leute. Im neuen Gefängnis kann sie die 12 Jahre bis 2037 notfalls gut aushalten und wenn sie raus kommt auf Bewährung ist sie bestimmt nicht bettelarm und auf Sozialhilfe angewiesen.

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden