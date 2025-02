Trump und Musk führen Zweifrontenkrieg – dabei erledigt Musk die „Drecksarbeit“

Nachdem sie zwischen dem Wahltag und dem Tag der Amtseinführung fast unzertrennlich waren, teilten sich Präsident Donald Trump und Milliardär Elon Musk auf – und starteten ihre Eroberungen. Am Freitag verließ Trump seinen Club in Florida inmitten einer massiven Säuberungsaktion von Bundesstaatsanwälten und FBI-Agenten, die gegen ihn und einige seiner Anhänger ermittelten, die am 6. Januar 2021 das Kapitol angegriffen hatten. Am Samstagmorgen ordnete er Luftangriffe auf einen Anführer des Islamischen Staates in Somalia an und veröffentlichte ein Video der Explosionen im Internet. Später ging er golfen und begann dann einen Handelskrieg mit den Nachbarn und engsten Handelspartnern der Vereinigten Staaten. Auch Elon Musk war in der Zeit nicht untätig.