Zu Unrecht in der Todeszelle: Nun verklagt ein Amerikaner die Männer, die ihn dort hingebracht haben

Ein Mann aus Maryland, der zweimal zu Unrecht wegen zweier Morde zum Tode verurteilt wurde und 32 Jahre im Gefängnis verbrachte, klagt nun gegen die Staatsanwälte und Polizisten, die seinen Fall falsch behandelt haben. Und das, obwohl er inzwischen vier der fünf Personen überlebt hat, die er für seine jahrzehntelange unrechtmäßige Inhaftierung verantwortlich macht. Wie konnte das überhaupt passieren?

John N. Huffington ist 62 Jahre alt. Er kämpfte seit seiner Verhaftung im Jahr 1981 im Alter von 18 Jahren gegen den Chefankläger von Harford County in Maryland, Joseph I. Cassilly, durch zwei Prozesse und schließlich bis zu seiner Freilassung im Jahr 2013. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass Cassilly 2021 seine Anwaltslizenz verlor, was laut Angaben von Vertretern des Innocence Project eine äußerst seltene Strafe für einen Staatsanwalt ist. Die Freilassung wurde ausgelöst, nachdem ein Reporter der Washington Post einen Brief entdeckt hatte, den das FBI 1999 an Cassilly geschickt hatte. In diesem stand, dass die Beweise, die zur Verurteilung von Huffington verwendet worden waren, fehlerhaft waren und ein Agent falsch ausgesagt hatte – was Cassilly niemandem mitgeteilt hatte.

Die Gerichte ordneten eine neue Verhandlung an, und mehr als 40 Jahre später war Cassilly immer noch im Amt und immer noch fest davon überzeugt, dass Huffington Diane Becker und Joseph Hudson im Mai 1981 in Abingdon, Maryland, getötet hatte. Anstatt sich einem dritten Prozess zu stellen, erklärte Huffington 2017 widerstrebend ein Alford-Geständnis, bei dem ein Angeklagter keine Schuld eingesteht, aber anerkennt, dass die Beweise für eine Verurteilung ausreichen. Er wurde zu 32 Jahren Haft verurteilt, einschließlich zehn Jahren in der Todeszelle.

Im Jahr 2023 hatte Huffington 2,9 Millionen Dollar Entschädigung erhalten

Im Jahr 2023 begnadigte der republikanische Gouverneur Larry Hogan aus Huffington, und später im selben Jahr erhielt er im Rahmen eines staatlichen Programms zur Entschädigung zu Unrecht Verurteilter 2,9 Millionen Dollar. Noch während er auf seinen dritten Prozess wartete, hatte Huffington begonnen, als Logistikmanager zu arbeiten. Für ein Unternehmen, das Gebäude saniert und Berufsausbildungen in Baltimore anbietet. Anschließend leitete e rals Direktor für Personalentwicklung bei der Living Classrooms Foundation ein Team von 25 Mitarbeitern.

Keiner meiner Eltern hat jemals erfahren, dass mein Name reingewaschen wurde und ich frei bin. John Huffington

Jetzt verklagt er Cassilly sowie den stellvertretenden Staatsanwalt in seinem Fall, Gerard Comen, die Regierung des Harford County – die jetzt von Cassillys Bruder Bob Cassilly geleitet wird – und die Detectives David Saneman, William Van Horn und Wesley J. Picha vom Sheriff-Büro des Harford County. Mit Ausnahme von Saneman sind alle anderen laut der am 15. Juli vor einem Bundesgericht in Baltimore eingereichten Klage inzwischen verstorben. Saneman erklärte am Mittwoch, er habe von der Klage weder Kenntnis noch etwas davon gehört und lehnte eine Stellungnahme ab.

Huffingtons Eltern haben nicht mehr von seinem Freispruch erfahren

Joseph Cassilly starb im Januar. Seine Witwe Diana Cassilly gab am Donnerstag eine Erklärung ab, in der sie nicht direkt auf die Klage einging, aber sagte, ihr Mann sei „ein ehrenwerter Mann gewesen, der sein Leben selbstlos in den Dienst unserer Nation, der Gemeinschaft und seiner Familie gestellt habe“. Sie wies darauf hin, dass Joseph Cassilly, der 36 Jahre lang Staatsanwalt des Bundesstaates war, „ein engagierter Diener der Opfer von Verbrechen“ und „ein landesweit führender Vertreter der modernen Strafverfolgung“ gewesen sei. Die Hinterbliebenen der anderen drei Angeklagten konnten nicht erreicht werden.

„Die Regierung von Harford County wurde in diesem Fall zu Unrecht genannt“, sagte Matt Button, ein Sprecher des Bezirks. „Die Staatsanwaltschaft von Harford County und das Sheriff-Büro von Harford County sind staatliche Behörden, und ihre Mitarbeiter sind Staatsangestellte, nicht Angestellte der Regierung von Harford County.“ In der Klage wird behauptet, dass Cassilly als „oberster politischer Entscheidungsträger“ der Staatsanwaltschaft „ein Angestellter von Harford County“ war.

„Es hat viele, viele schmerzhafte Jahre gedauert“, sagte Huffington in einer Pressemitteilung, „aber schließlich kam die Wahrheit über meinen Fall ans Licht. Aber es gibt noch eine weitere schmerzhafte Wahrheit: All die Jahre, die ich hinter Gittern verbracht habe, haben meine Beziehungen beschädigt und belastet“, darunter auch die Weigerung der Gefängnisbeamten, ihm die Teilnahme an der Beerdigung seiner Mutter zu gestatten. Als er schließlich freigelassen wurde, war sein Vater bereits über 90 Jahre alt und an Alzheimer erkrankt. „Keiner meiner Eltern hat jemals erfahren, dass mein Name reingewaschen wurde und ich frei bin“, sagte Huffington.

Huffingtons Verurteilung ging auf mehrere Ermittlungsfehler zurück

Ein Mitangeklagter, der von Anfang an Hauptverdächtiger war, sagte 1981 gegen Huffington aus, wurde in einem separaten Verfahren verurteilt und verbüßte 27 Jahre Haft, nachdem die Staatsanwaltschaft keine Todesstrafe beantragt hatte. Huffington legte Berufung gegen sein Urteil ein, erreichte ein neues Verfahren, wurde 1983 erneut verurteilt und erneut zum Tode verurteilt. 1992 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt und focht seine Verurteilungen weiter an.

Dann, im Jahr 1997, schickte das FBI einen Brief an Cassilly, in dem es ihm mitteilte, dass es gegen den FBI-Spezialagenten Michael Malone, der die Beweise in dem Fall analysiert hatte, ermittelt. Cassilly gab diesen Brief nicht weiter, heißt es in Huffingtons Klage. Im Jahr 1999 schickte das Justizministerium einen Brief an Cassilly, in dem es ihm mitteilte, dass Malone in Huffingtons Fall „falsch ausgesagt“ habe, nachdem er behauptet hatte, dass die Haarspuren am Tatort mit denen von Huffington übereinstimmten.

Im Jahr 2011, während der Arbeit an einer Geschichte über die Weigerung des Justizministeriums, Angeklagte über die Verwendung fehlerhafter Beweise wie Haarvergleiche durch das FBI zu informieren, entdeckte die Post den Brief an Cassilly. Sie übergab ihn Huffingtons Anwälten bei Ropes & Gray, die Huffington seit mehr als 30 Jahren vertraten. Tests im Jahr 2013 ergaben, dass Huffington nicht die Quelle der Haare war, die an einem der beiden Tatorten gefunden wurden. Ein neues Verfahren wurde angeordnet, und Huffington wurde freigelassen.

Huffington sagte 2019 gegenüber der Post, dass sein Alford-Plädoyer „mit Abstand die schwerste Entscheidung meines Lebens war. Ich wollte das nicht tun.“ Aber er hatte das Gefühl, dass er sich in eine Position gearbeitet hatte, in der er sich effektiv für diejenigen einsetzen konnte, die es brauchten, und Einfluss auf das Leben vieler Menschen hatte. Er wollte das nicht mit einem weiteren Prozess riskieren.

Mittlerweile verstorbener Cassilly verlor seine Anwaltslizenz

Weitere Ermittlungen brachten weitere Beweise ans Licht, die Cassilly über die Jahre zurückgehalten hatte, sowie Falschaussagen, die er vor Gericht darüber gemacht hatte. In der Klage werden fünf weitere Fälle angeführt, in denen Cassilly und Van Horn Zeugen zu falschen Aussagen gezwungen hatten. Cassilly sagte auch nach seiner Aberkennung der Anwaltslizenz, dass er nichts Unrechtes getan habe und weiterhin davon überzeugt sei, dass Huffington schuldig sei. Huffington reichte die Beschwerde bei der Anwaltskammer ein, die zum Entzug der Lizenz von Cassilly führte.

„Diese Verurteilungen“, so Antonio M. Romanucci, einer der Anwälte von Huffington, „waren grundlegend falsch und hätten niemals erfolgen dürfen. John Huffington hat für die unzureichenden Ermittlungen und die Strafverfolgung mit Jahrzehnten seines Lebens, tiefen Traumata in seinen persönlichen Beziehungen und dem Ruin seines Rufs, seiner Karrierepläne und seines Verdienstpotenzials teuer bezahlt. “Der Fall wird vor dem US-Bezirksrichter Brendan A. Hurson in Baltimore verhandelt.

