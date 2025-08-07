US-Demokraten fliehen vor umstrittener Abstimmung in Texas – Republikaner verhängen Haftstrafen

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Was bedarf es mehr, um Europa aufzurütteln und zu erkennen, dass auf die USA nicht mehr der Verlass ist wie in früheren Zeiten. Man fragt sich schon, was es bedarf, dass unsere Politiker aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen?

