US-Demokraten fliehen vor umstrittener Abstimmung in Texas – Republikaner verhängen Haftstrafen

Es ist das neuste Kapitel in einem politischen Konflikt: Die Republikaner in Texas haben am Montag versucht, sich an einer Gruppe von Demokraten zu rächen. Sie stimmten für die Ausstellung von Haftbefehlen gegen Dutzende von demokratischen Abgeordneten, die den Bundesstaat verlassen hatten, um die Bemühungen der Republikaner zur Neufestlegung der Wahlbezirksgrenzen zu verhindern.
Washington Post
Was bedarf es mehr, um Europa aufzurütteln und zu erkennen, dass auf die USA nicht mehr der Verlass ist wie in früheren Zeiten. Man fragt sich schon, was es bedarf, dass unsere Politiker aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen?
Sie würden sich ganz schön umdrehen, wenn die USA von heute auf morgen ihre Truppen aus Europa abzögen, ihre A-Waffen aus Europa abzögen, ihre Wirtschaftsniederlassungen aus Europa abzögen - das wäre beunruhigend. Interna sind Interna.
"… ihre Wirtschaftsniederlassungen aus Europa abzögen…" Die Amis würden Steueroasen wie Luxemburg aufgeben? Das glauben Sie doch selbst nicht, Herr Boeldt…
