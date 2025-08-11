Icon Menü
US-Demokraten fliehen vor umstrittener Abstimmung in Texas – Republikaner verhängen Haftstrafen

Washington Post

US-Demokraten fliehen vor umstrittener Abstimmung in Texas – Republikaner verhängen Haftstrafen

57 demokratische US-Abgeordnete haben Texas verlassen. Sie boykottieren Pläne zu einer neuen Platzverteilung im Kongress, die den Republikanern fünf weitere Sitze verschaffen würden.
Von Patrick Marley, Yvonne Wingett Sanchez, Molly Hennessy-Fiske
    Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, drohte damit, die abwesenden Demokraten aus ihren Ämtern zu entfernen.
    Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, drohte damit, die abwesenden Demokraten aus ihren Ämtern zu entfernen. Foto: Jabin Botsford, The Washington Post

    Es ist das neuste Kapitel in einem politischen Konflikt: Die Republikaner in Texas haben am Montag versucht, sich an einer Gruppe von Demokraten zu rächen. Sie stimmten für die Ausstellung von Haftbefehlen gegen Dutzende von demokratischen Abgeordneten, die den Bundesstaat verlassen hatten, um die Bemühungen der Republikaner zur Neufestlegung der Wahlbezirksgrenzen zu verhindern.

    Diskutieren Sie mit
    3 Kommentare
    Franz Xanter

    Was bedarf es mehr, um Europa aufzurütteln und zu erkennen, dass auf die USA nicht mehr der Verlass ist wie in früheren Zeiten. Man fragt sich schon, was es bedarf, dass unsere Politiker aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen?

    |
    Wolfgang Boeldt

    Sie würden sich ganz schön umdrehen, wenn die USA von heute auf morgen ihre Truppen aus Europa abzögen, ihre A-Waffen aus Europa abzögen, ihre Wirtschaftsniederlassungen aus Europa abzögen - das wäre beunruhigend. Interna sind Interna.

    Robert Miehle-Huang

    "… ihre Wirtschaftsniederlassungen aus Europa abzögen…" Die Amis würden Steueroasen wie Luxemburg aufgeben? Das glauben Sie doch selbst nicht, Herr Boeldt…

