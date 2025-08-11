US-Demokraten fliehen vor umstrittener Abstimmung in Texas – Republikaner verhängen Haftstrafen

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

"… ihre Wirtschaftsniederlassungen aus Europa abzögen…" Die Amis würden Steueroasen wie Luxemburg aufgeben? Das glauben Sie doch selbst nicht, Herr Boeldt…

Sie würden sich ganz schön umdrehen, wenn die USA von heute auf morgen ihre Truppen aus Europa abzögen, ihre A-Waffen aus Europa abzögen, ihre Wirtschaftsniederlassungen aus Europa abzögen - das wäre beunruhigend. Interna sind Interna.

Was bedarf es mehr, um Europa aufzurütteln und zu erkennen, dass auf die USA nicht mehr der Verlass ist wie in früheren Zeiten. Man fragt sich schon, was es bedarf, dass unsere Politiker aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen?

