US-Präsident Trump drohte Anwaltskanzleien mit Sanktionen und wird nun selbst verklagt

Die American Bar Association (ABA), eine Vereinigung von Rechtsanwälten, Richtern und Studenten, hat am Montag die Trump-Regierung wegen der Sanktionen des Präsidenten gegen Anwaltskanzleien verklagt. „Noch nie war es so dringend notwendig, dass die ABA ihre Mitglieder, ihren Berufsstand und die Rechtsstaatlichkeit selbst verteidigt“, heißt es in der Klage der Anwaltskammer. Präsident Donald Trump hat in diesem Jahr die Rechtsbranche erschüttert, indem er Dekrete erließ, mit denen einige Anwaltskanzleien bestraft wurden. Mit anderen Kanzleien traf er wiederum Vereinbarungen, in der Hoffnung, ähnliche Strafen zukünftig zu vermeiden.