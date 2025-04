Entlassungen, lange Wartezeiten, Frustration: Sozialsystem kollabiert nach Trumps Kürzungen

Die Website der US-amerikanischen Sozialversicherungsbehörde ist zuletzt innerhalb von zehn Tagen viermal abgestürzt, da die Server überlastet waren. Millionen Menschen konnten nicht auf ihre Online-Konten zugreifen. In den örtlichen Büros mussten die Büroleiter selbst die Telefone bedienen, da viele Mitarbeiter entlassen wurden, und es zudem an Empfangspersonal fehlte. Zudem wurde das System zur Überwachung der Kundenerfahrung im Zuge der von Elon Musk veranlassten Sparmaßnahmen abgeschafft. Die Behörde, die jährlich 1,5 Billionen US-Dollar an Leistungen an 73 Millionen Rentnerinnen und Rentner, Hinterbliebene sowie arme und behinderte Amerikanerinnen und Amerikaner auszahlt, steckt in einer tiefen Krise.