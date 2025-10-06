Hegseth fordert „Kriegerethos“ – und ignoriert einen der größten Skandale des US-Militärs

„1990 scheint ein ebenso guter Ausgangspunkt zu sein wie jeder andere.“ Mit diesem Satz hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sehr gemischte Reaktionen ausgelöst. Vor seinen versammelten Generälen und Admiralen forderte er eine Rückkehr zur „Kriegerethik“ vergangener Zeiten. Seine Frage an die Militärführung: Welche Standards hätten sich seit 1990 geändert – und sei das nötig gewesen? Oder gehe es nur um „Verweichlichung, Schwächung und geschlechtsspezifische Prioritäten“? Ein markanter Punkt in der Geschichte, den Hegseth gewählt hatte. Während sie noch im Nachglanz von „Top Gun“ und einem schnellen Sieg im ersten Golfkrieg standen, wurde die US-Marine Anfang der 1990er Jahre von einem der größten Skandale ihrer Geschichte erschüttert.