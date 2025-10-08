Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Specials Redaktion
Icon Pfeil nach unten
Washington Post
Icon Pfeil nach unten

US-Verteidigungsminister Hegseth will militärische Standards der 1990er zurückbringen

Washington Post

Hegseth fordert „Kriegerethos“ – und ignoriert einen der größten Skandale des US-Militärs

Unglücklich formuliert oder nostalgisch? US-Verteidigungsminister Hegseth schwärmt vom Militär der 1990er. Damals erschütterte ein beispielloser Skandal die Navy.
Von Karen Tumulty
    • |
    • |
    • |
    US-Verteidigungsminister Hegseth will Standards der 1990er im Militär zurück. (Archivbild)
    US-Verteidigungsminister Hegseth will Standards der 1990er im Militär zurück. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

    „1990 scheint ein ebenso guter Ausgangspunkt zu sein wie jeder andere.“ Mit diesem Satz hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sehr gemischte Reaktionen ausgelöst. Vor seinen versammelten Generälen und Admiralen forderte er eine Rückkehr zur „Kriegerethik“ vergangener Zeiten. Seine Frage an die Militärführung: Welche Standards hätten sich seit 1990 geändert – und sei das nötig gewesen? Oder gehe es nur um „Verweichlichung, Schwächung und geschlechtsspezifische Prioritäten“? Ein markanter Punkt in der Geschichte, den Hegseth gewählt hatte. Während sie noch im Nachglanz von „Top Gun“ und einem schnellen Sieg im ersten Golfkrieg standen, wurde die US-Marine Anfang der 1990er Jahre von einem der größten Skandale ihrer Geschichte erschüttert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden