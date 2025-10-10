Hegseth fordert „Kriegerethos“ – und ignoriert einen der größten Skandale des US-Militärs

„1990 scheint ein ebenso guter Ausgangspunkt zu sein wie jeder andere.“ Mit diesem Satz hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sehr gemischte Reaktionen ausgelöst. Vor seinen versammelten Generälen und Admiralen forderte er eine Rückkehr zur „Kriegerethik“ vergangener Zeiten. Seine Frage an die Militärführung: Welche Standards hätten sich seit 1990 geändert – und sei das nötig gewesen? Oder gehe es nur um „Verweichlichung, Schwächung und geschlechtsspezifische Prioritäten“? Ein markanter Punkt in der Geschichte, den Hegseth gewählt hatte. Während sie noch im Nachglanz von „Top Gun“ und einem schnellen Sieg im ersten Golfkrieg standen, wurde die US-Marine Anfang der 1990er Jahre von einem der größten Skandale ihrer Geschichte erschüttert.

Im Jahr 1991 gab es einen der größten Skandale durch sexuelle Belästigung im US-Militär

Im Jahr 1991 mutierte die Jahresversammlung der Tailhook Association, einer renommierten Organisation von Piloten der Marine und des Marine Corps, zu einem dreitägigen Trinkgelage. Dabei wurden laut einer Untersuchung des Verteidigungsministeriums 83 Frauen und sieben Männer sexuell belästigt.

Pete Hegseth war 1990 etwa zehn Jahre alt. Ich trat gerade in die Marineakademie ein. Er hat also keine Ahnung, was damals vor sich ging. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Mikie Sherrill, Ehemalige Hubschrauberpilotin der Marine

Der Skandal kam ans Licht, nachdem Lt. Paula Coughlin, eine 30-jährige Hubschrauberpilotin und Adjutantin eines Admirals, mit einem erschütternden Bericht an die Öffentlichkeit trat. Darin schilderte sie, wie sie im dritten Stock des Las Vegas Hilton einem sogenannten „Spießrutenlauf” ausgesetzt wurde, bei dem ihr ein Mann an die Brust griff, ein anderer versuchte, ihr das Höschen herunterzureißen, und sie entkam einer von ihr befürchteten Gruppenvergewaltigung, indem sie einen ihrer Angreifer biss.

Hunderte Karrieren wurden durch den damaligen Skandal beschädigt

Die Untersuchung der Marine selbst brachte weitere beunruhigende Dinge über ihre Führung ans Licht. Konteradmiral Duvall M. „Mac” Williams, Kommandeur des Naval Investigative Service, soll weibliche Marinepiloten mit „Go-Go-Tänzerinnen, Oben-ohne-Tänzerinnen oder Prostituierten” verglichen haben. Coughlin und anderen Frauen wurde vorgeworfen, dass sie überhaupt an der Tagung teilgenommen hätten.

Letztendlich wurden die Karrieren von mehr als einem Dutzend Admiralen und Hunderten von Piloten durch den Skandal beschädigt. „Pete Hegseth war 1990 etwa zehn Jahre alt”, sagte die Abgeordnete Mikie Sherrill, eine ehemalige Hubschrauberpilotin der Marine, die als Kandidatin der Demokraten für das Amt des Gouverneurs von New Jersey antritt. „Ich trat gerade in die Marineakademie ein. Er hat also keine Ahnung, was damals vor sich ging. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.“

Tailhook-Skandal markiert einen Wendepunkt im US-Militär

In einem Interview erinnerte sich Sherrill an einen Artikel aus dem Jahr 1990 auf der Titelseite der Washington Post über eine Kadettin, die an ein Urinal gekettet und von ihren Klassenkameraden fotografiert wurde. Ein Artikel von James Webb, dem späteren Marineminister und demokratischen Senator von Virginia, aus dem Jahr 1979, der auch mehr als ein Jahrzehnt später noch weit verbreitet war, trug die Überschrift „Frauen können nicht kämpfen“. Eines seiner Argumente war, dass Frauen nicht damit konfrontiert werden sollten, mit anzusehen, wie ihre „bösartigen, aggressiven und entwürdigten“ Kameraden Leichen schänden.

Und dann gab es noch die Situation, so Sherrill, als der Chef der Marineoperationen vor der Kadettenbrigade sprach und gefragt wurde, ob Frauen jemals auf U-Booten dienen würden. „Nicht zu meinen Lebzeiten”, sagte er und erntete dafür stehenden Applaus. Der Tailhook-Skandal, so Sherrill, markierte einen Wendepunkt, weil er „einige der Veränderungen beschleunigte, die zu einer tödlicheren, besseren Streitmacht führten, wie wir sie heute sehen”.

Expertin: Vielfalt macht das US-Militär in komplexen Situationen stärker

Andere argumentieren ebenfalls, dass das heutige, vielfältigere Militär besser für die Bewältigung moderner Herausforderungen gerüstet ist. „Unsere Vielfalt ist keine Schwäche – sie ist unser größter strategischer Vorteil, ein Kraftmultiplikator, der unser Militär stärker, widerstandsfähiger und letztlich tödlicher macht“, sagte Elisa Cardnell, Geschäftsführerin des Service Women’s Action Network und Veteranin der Marine, die an Bord eines Zerstörers im Persischen Golf gedient hat.

„In der komplexen globalen Sicherheitslage von heute sind die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, selten eindeutig“, fügte Cardnell hinzu. „Sie umfassen den Umgang mit verschiedenen Kulturen, Sprachen, asymmetrischer Kriegsführung und dynamischen Cyberkonflikten. Ein Militär, das sich aus dem gesamten Spektrum amerikanischer Talente zusammensetzt, ist besser für diese Komplexität gerüstet.“

Betroffene des Tailhook-Skandals: Das Militär hat sich danach verbessert

Coughlin, deren Anschuldigungen erstmals ans Licht brachten, was auf der Tailhook-Konferenz geschehen war, ist längst im Ruhestand. Aber auch sie glaubt, dass die seitdem erfolgten Veränderungen das Militär verbessert haben. „Die Männer und Frauen unseres Militärs verdienen die gleiche Chance, ihrem Land zu dienen, insbesondere angesichts der geringen Rekrutierungs- und Bindungszahlen, ohne befürchten zu müssen, in eine Zeit zurückzufallen, in der Übergriffe auf Frauen und Minderheiten als Sport angesehen wurden“, sagte sie.

Zu den von Hegseth angekündigten Veränderungen gehörte, dass das Pentagon eine „vollständige Überprüfung“ der Verwendung von Begriffen wie „Mobbing“, „Schikane“ und „toxische Führung“ durchführen wird, da diese Begriffe „als Waffe eingesetzt“ worden seien, um Militärführer zu untergraben. In den 1990er Jahren waren sie jedoch noch milde in der Beschreibung dessen, was tatsächlich vor sich ging.

