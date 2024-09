Düsterer Trump, hoffnungsvolle Harris: Was sie bei Wirtschaft und Migration spaltet

Vizepräsidentin Kamala Harris arbeitet an der Ausgestaltung ihres politischen Programms und hat sich in den vergangenen Tagen sowohl mit Wirtschaft als auch mit Grenzsicherheit befasst. Es sind die beiden Bereiche, in denen die Wähler die Arbeit der Regierung – also von Präsident Joe Biden und ihr selbst – negativ beurteilen. Die Gegensätze zu Ex-Präsident Donald Trump sind groß, auch wenn dies möglicherweise nicht der entscheidende Faktor für den Wahlausgang ist.